21 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bugün Instagram'da yaptığı paylaşımlarla birbirinden samimi itiraflarda bulundu. Önce gözaltı torbaları için öneri isteyen ünlü oyuncu, sonra da kendi gibi oyuncu olan arkadaşı Berrak Tüzünataç ile dostluklarının sırrını verdi.
2. Özellikle ödül törenlerindeki konuşmaları ve rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle sık sık gündeme gelen Melis Sezen, attığı adımla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Dubai'ye tatile giden ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımlarla bir yandan hayatı sorgulatırken bir yandan da kendine hayran bıraktı.
3. İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Mutluyuz' filmi 29 Aralık'ta vizyona girmişti. A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan İbrahim Büyükak, film ve rol arkadaşı ile ilgili öyle iddialarda bulundu ki ağzınız açık kalabilir!
4. Hamileliğinde sempatikliğine sempatiklik katan Gonca Vuslateri, hormonal değişikliklerin ve hislerinin hakkını vererek bebeğinin ilk tekmesinde gözyaşlarını tutamadı!
5. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, çekilen bir videolarıyla viral olan ve handa yaşadıkları öğrenilen aileye el uzatarak hepimizi duygulandırdı...
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6. Evrim Akın'ın sunduğu Pijama Sohbetleri'nin yeni bölümdeki konuğu yazar ve astrolog Nuray Sayarı oldu. Sayarı, İstanbul'da seçimi kimin kazanacağına dair bir kehanette bulundu. Bakalım Sayarı kimin kazanacağını düşünüyor...
7. Demet Akalın, eşi Okan Kurt'a olan hayranlığı bitmek bilmiyor. Demo bu sefer de Okan Kurt'un kaslı halini paylaşıp kocasına olan hayranlığını takipçileriyle paylaştı...
8. Her hareketi sansasyon yaratan Kanye West ve Bianca'nın birbirinden tuhaf paylaşımları hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medyada yeniden görenleri afallatan Kanye West, eşi Bianca'nın sayısını unuttuğumuz nude'larını yayınlayınca ortalık karıştı.
9. Son dönemlerde ufak tefek müdaheleler yerini 'abartılı' estetiklere bıraktı. Toplumda birçok kişinin estetikli oluşu sosyal medyada da güzellik algımızı değiştirdi. İşte son dönemlerde yaptırdığı estetik işlemlerle magazinin odak noktası hâline gelen ünlüler...
10. Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in, Sabancı kuralları gereği oyunculuğu bırakacağı iddia edilmişti. Sevgilisinin desteğiyle kendisine sanat galerisi açacağı iddia edilen Hande Erçel'in sanat imajı sosyal medyada gündem oldu.
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11. Yakışıklılığı ve karizmasıyla tüm dünyanın içini kıpır kıpır yapan David Beckham, üstsüz girdiği buz gibi suyun içinde bile görenlerin ateşini yükseltti!
12. 2019'da evlenen Müge Boz ve Caner Erdeniz, sosyal medyanın en çok beğenilen çiftlerinden biri olmayı başardı. Dünyalar güzeli kızları Vina ile yaptıkları paylaşımlarla gözlerden kalpler çıkartmayı başaran ikili, sevenlerine harika bir haber daha verdi!
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