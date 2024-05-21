21 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Serenay Sarıkaya, dün akşam yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunu gerçek hayatta çekti diyebiliriz. Bir mekanda eğlenmeye giden Sarıkaya, eski sevgilileriyle pişti oldu. Hem Kerem Bürsin, hem de Çağatay Ulusoy'un olduğu mekandan ayrılan Serenay esprilerin mezesi oldu. Bu sırada Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'in de tanışıp konuştuğunu öğrendik...
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çiftinin evlendiği haberi hepimizi şaşkına çevirmişti. Hiçbir hazırlık görmediğimiz çiftin birden evlenmesini beklemediğimiz gibi, gizlice evlenmelerini de beklemiyorduk. Merak ettiğimiz düğün fotoğrafları ise sonunda ortaya çıktı!
Sosyetenin en dikkat çeken isimlerinden Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı'nın arasının ne kadar iyi olduğunu artık söyleme gereği duymuyoruz. Gelin-kaynana bu sefer de birlikte Mardin turuna gitmişler. Karşılıklı menengiç kahvesi içtikleri anı da paylaşmayı unutmamışlar!
Birçok Türk kadın oyuncu 77. Cannes Film Festivali'ne boy gösterdi. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına giren ünlü güzellere pek çok eleştiri de geldi. Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu!
Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih Ünal'ı Doğukan Güngör iki gündür magazindeki yerini alıyor. Sevgilisi olduğu iddia edilen bir hanımefendi ile görüntülenen Doğukan Güngör, ısrarla ilişkisi olduğunu reddetmesiyle herkese "Gerçek hayatta da Fatih'miş" dedirtti. Gelin bakalım bu kadar ısrara siz inanacak mısınız sevgili olmadıklarına!
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali'nde ülkemizi birçok ünlü isim temsil etti. Kimilerinin kombinleri gözlerden kalpler çıkarırken kimilerinin ki epey eleştirildi. Gündemde bu konu varken sert yorumlarıyla çıkagelen Esra Dermancıoğlu açıklamasıyla tepkilerin odağı olunca çareyi yeni bir açıklama yapmakta buldu.
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bir süredir minik bebeklerini kucaklarına almak için gün saydığını biliyorduk. 2024 yılının ünlü bebişlerine biri daha eklendi. Ünlü çiftimizin anne-baba olduğu haberini aldık. Atiksoy riskli bir şekilde doğuma alındıktan sonra ilk çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı!
Kızılcık Şerbeti dizisinin Alev'i olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu Müjde Uzman, hastaneden paylaştığı fotoğraf ve açıklamalarla hepimizi korkuttu. Uzun uzun açıklamalar yapan Uzman'ın isyan ederek "tükendim" demesi dikkat çekti.
Mardin'e giden Serenay Sarıkaya, her şeyi boş verip çilingir sofrasına oturdu! Keyfine diyecek olmayan güzel oyuncu, Ahmet Kaya türküsüyle masayı şenlendirdi!
Geçtiğimiz saatlerde hayattan, arkadaşlarından ve çevresinden yakındığı upuzun, sitem dolu paylaşımlar yapan ve mecalinin kalmadığını söyleyen Müjde Uzman'ın "tükenmişlik sendromuna" yakalandığına dair haberler hızla yayıldı. Uzman, kendisi hakkında "tükenmişlik sendromu" başlığı altında haber yapan magazin hesaplarına ateş püskürdü...
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