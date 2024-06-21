21 Haziran Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
21 Haziran Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 21 Haziran Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber geldi.
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Bildiğiniz üzere ülkemizde birçok plaj için, plaja giriş ücreti ödeniyor. Hatta bazı plajların ücretleri dudak uçuklatıyor.
Evdeki beslenme düzeni ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi Şiraz, sahibi tarafından başlatılan özel bir egzersiz ve diyet programıyla 6 kilo verdi.
Pakistan’da bir turist, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı gerekçesiyle bir grup tarafından yakılarak öldürüldü.
İslamcı yazar Taha Kılınç, evlilik ve ilişkiler üzerine bir yayın yaptı.
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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Tunus'ta feci bir olay yaşandı. Tunus'un güneyindeki Gafsa kenti yakınlarında planlı bir uçuş görevi icra eden askeri helikopterin düşmesi sonucu bir pilot yaşamını yitirdi.
Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle beraber eve dönüş çilesi başladı. 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, eve dönen yurttaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne de araç yoğunluğu yaşanıyor.
Kapadokya, bölgeyi masal diyarı gibi gösteren balonlarıyla meşhur bildiğiniz üzere. Bu balonlar sadece ülkemizin değil, dünyanın da dikkatini fazlasıyla çekiyor. Fakat balon fiyatları ülkemiz insanı için pek de makul değil.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde define arama ölümlü bitti. Define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’si ölü olarak bulundu.
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Aşırı sıcaklar nedeniyle Suudi Arabistan'da en az 49 Tunuslu yaşamını yitirdi. Hacda yaşanan onlarca ölümden sonra Tunus Din İşleri Bakanı İbrahim eş-Şeybi, görevden alındı.
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un son vasiyeti ortaya çıktı. Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini açıkladığı öğrenildi.
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