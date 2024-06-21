21 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Fenomen Mika Raun, erkek arkadaşıyla beraber saldırıya uğradığını açıklamasıyla gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Mika ve sevgilisine saldırdığı iddia edilen taraftan ilk açıklama geldi!
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Sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtan Chiara King ile birlikte olan Türk iş insanı Eren San, sevgilisinin günlüğünü ele geçirdikten sonra tüm sırlarını açığa çıkardı.
Yönetmen Umut Evirgen'in kadrajına yakalanan Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu, yakışıklı isme yorum yağdı!
Starbucks'tan bir adet muz alıp 104.79 TL ödeyen Farah Zeynep Abdullah, aldığı muzu ve fişini Instagram hesabından paylaşarak tepki gösterdi!
Oğlu Can'la yaptığı paylaşımlarla ilgi çeken taze anne Ezgi Mola, annelik deneyimlerini takipçileriyle paylaşmadan edemiyor. Sürekli ya kalbimizi eriten ya da kahkaha boğan paylaşımlarıyla odak noktası olan Ezgi Mola bu sefer de filtre denemeleriyle güldürdü!
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Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan türkücü Nihat Doğan, evliliği hakkında yaptığı açıklamalarla akıllara durgunluk verdi! Arzu Doğan ile kısa süren evliliği sonrası şoke eden açıklamlarda bulunan isim "Aslan evde durur mu?" sözleriyle gündeme damgasını vurdu!
Anadolu'yu yiyen kadın olarak akıllara kazınan ünlü sunucu Ezgi Sertel, Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Şimdiki Aklım Olsaydı" programına konuk oldu. Sertel'in özel hayat itirafları sosyal medyada gündem oldu.
Kardeşi Bahar Candan'la birlikte tutuklanmalarının ardından tahliye edilen ve sosyal yaşantısına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan kardeşini ziyaret ettiği anları paylaştı.
Berfu Yenenler, hakkında süreki çıkan hamilelik haberlerine, kendisini eleştirenleri yerin dibine sokarak cevap verdi.
Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısına yaptığı yorumla önce gündem olan sonra eleştirilen Nihat Doğan, şarkının peşini yine bırakmadı!
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