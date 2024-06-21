Tahliye Olmasıyla Paylaşımlara Hız Kesmeden Devam Eden Nihal Candan Kardeşi Bahar'ı Ziyaret Etti
Tahliye Olmasıyla Paylaşımlara Hız Kesmeden Devam Eden Nihal Candan Kardeşi Bahar'ı Ziyaret Etti
Kardeşi Bahar Candan'la birlikte tutuklanmalarının ardından tahliye edilen ve sosyal yaşantısına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan kardeşini ziyaret ettiği anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kardeşi ile birlikte farklı suçlamalar yüzünden tutuklanan Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilmiş ve 26 Mart 2024’te cezaevinden tahliye olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tahliye sonrası hem kameralara yaptığı açıklamalar hem de sosyal yaşantısıyla ilgi çekmeye başlayan isim kafaları karıştırmış, son olarak düzenlediği partiyle tepki çekmişti.
Ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal Candan’ın tahliyesinde sağlık sorunlarının değil örgüt içerisindeki konumu, katıldığı eylem sayısı, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildiğini açıklamıştı.
Tepkiler sonrası paylaşımlarına devam eden Nihal Candan, kardeşi Bahar'ı hastanede ziyaret ettiği anları böyle paylaştı 👇
"Burası senin evin değil birtanem, az kaldı evine ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimiz de" notuyla o anları paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın