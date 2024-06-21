Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tahliye Olmasıyla Paylaşımlara Hız Kesmeden Devam Eden Nihal Candan Kardeşi Bahar'ı Ziyaret Etti

Tahliye Olmasıyla Paylaşımlara Hız Kesmeden Devam Eden Nihal Candan Kardeşi Bahar'ı Ziyaret Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 22:55

Kardeşi Bahar Candan'la birlikte tutuklanmalarının ardından tahliye edilen ve sosyal yaşantısına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan kardeşini ziyaret ettiği anları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kardeşi ile birlikte farklı suçlamalar yüzünden tutuklanan Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilmiş ve 26 Mart 2024’te cezaevinden tahliye olmuştu.

Kardeşi ile birlikte farklı suçlamalar yüzünden tutuklanan Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilmiş ve 26 Mart 2024’te cezaevinden tahliye olmuştu.

Tahliye sonrası hem kameralara yaptığı açıklamalar hem de sosyal yaşantısıyla ilgi çekmeye başlayan isim kafaları karıştırmış, son olarak düzenlediği partiyle tepki çekmişti.

Tahliye sonrası hem kameralara yaptığı açıklamalar hem de sosyal yaşantısıyla ilgi çekmeye başlayan isim kafaları karıştırmış, son olarak düzenlediği partiyle tepki çekmişti.

Ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal Candan’ın tahliyesinde sağlık sorunlarının değil örgüt içerisindeki konumu, katıldığı eylem sayısı, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildiğini açıklamıştı.

Ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal Candan’ın tahliyesinde sağlık sorunlarının değil örgüt içerisindeki konumu, katıldığı eylem sayısı, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildiğini açıklamıştı.

Tepkiler sonrası paylaşımlarına devam eden Nihal Candan, kardeşi Bahar'ı hastanede ziyaret ettiği anları böyle paylaştı 👇

Tepkiler sonrası paylaşımlarına devam eden Nihal Candan, kardeşi Bahar'ı hastanede ziyaret ettiği anları böyle paylaştı 👇

"Burası senin evin değil birtanem, az kaldı evine ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimiz de" notuyla o anları paylaştı.

"Burası senin evin değil birtanem, az kaldı evine ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimiz de" notuyla o anları paylaştı.

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın