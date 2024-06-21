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Umut Evirgen'in Kadrajına Yakalanan Kıvanç Tatlıtuğ Karizmasına Yorum Yağdı "Tanrım Bize Acı Çünkü O Acımıyor"

Umut Evirgen'in Kadrajına Yakalanan Kıvanç Tatlıtuğ Karizmasına Yorum Yağdı "Tanrım Bize Acı Çünkü O Acımıyor"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 21:28

Yönetmen Umut Evirgen'in kadrajına yakalanan Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu, yakışıklı isme yorum yağdı!

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On parmağında on marifet, günümüzün en bilindik ve sevilen isimlerinden olan, yakışıklılık denince akıllara düşen Kıvanç Tatlıtuğ her paylaşımıyla gündeme damgasını vuruyor.

On parmağında on marifet, günümüzün en bilindik ve sevilen isimlerinden olan, yakışıklılık denince akıllara düşen Kıvanç Tatlıtuğ her paylaşımıyla gündeme damgasını vuruyor.

Canlandırdığı karakterler dışında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da ilgi çeken Tatlıtuğ şu sıralar oğlu Kurt Efe ve eşi Başak Dizer ile kareleriyle büyük beğeni topluyor.

Canlandırdığı karakterler dışında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da ilgi çeken Tatlıtuğ şu sıralar oğlu Kurt Efe ve eşi Başak Dizer ile kareleriyle büyük beğeni topluyor.

Son paylaşımında yönetmen Umut Evirgen'in kadrajına yansıyan yakışıklı oyuncu siyah beyaz pozuyla sosyal medyayı resmen yıktı geçti! 👇

Son paylaşımında yönetmen Umut Evirgen'in kadrajına yansıyan yakışıklı oyuncu siyah beyaz pozuyla sosyal medyayı resmen yıktı geçti! 👇

Özellikle kolundaki dövmelerle ilgi çeken isme "Tanrım bize acı çünkü Kıvanç acımıyor", "Başak Dizer manzaralı bir evde yaşıyor gerçekten..." gibi yorumlar gecikmedi.

Özellikle kolundaki dövmelerle ilgi çeken isme "Tanrım bize acı çünkü Kıvanç acımıyor", "Başak Dizer manzaralı bir evde yaşıyor gerçekten..." gibi yorumlar gecikmedi.
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