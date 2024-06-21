Kendi Alkol Markasını Çıkartan Mert Alaş Süreci Anlattı: "Birbirinden Ünlü İsimler Tadıp, Notlarını Paylaştı!"

Oksijen'den Zeynep Atmaca'ya konuşan dünyaca ünlü isimlerle yaptığı çekimlerle adını duyuran Mert Alaş, kendi alkol markasının tanıtımını yaptığı partiyle çok konuşulmuştu. Süreç hakkında konuşan ünlü fotoğrafçı Madonna, Kate Moss, Dua Lipa, Donatella Versace gibi isimlerin katkılarından bahsetti.