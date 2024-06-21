Kendi Alkol Markasını Çıkartan Mert Alaş Süreci Anlattı: "Birbirinden Ünlü İsimler Tadıp, Notlarını Paylaştı!"
Kendi Alkol Markasını Çıkartan Mert Alaş Süreci Anlattı: "Birbirinden Ünlü İsimler Tadıp, Notlarını Paylaştı!"
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Dünyaca ünlü isimlerle yaptığı çalışmalarla ve akıllara kazınan çekimlerle ismini duyuran ünlü fotoğrafçı Mert Alaş geçtiğimiz aylarda ünlü akınına uğrayan partiyle magazin gündemine yerleşmişti.
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Mert Alaş'ın Türkiye'de verdiği ve adeta ünlüler geçidine dönen partisi çok konuşulmuş ve birçok ünlüyü bir arada görmemizi sağlamıştı.
Özellikle yabancı isimleri kadrajına alan ve Kardashianlar gibi ünlülerle yaptığı işlerle adından bahsettiren Mert Alaş kariyerinde geldiği noktanın ardından kendi alkol markasını çıkartmak için kolları sıvamıştı.
Oksijen'den Zeynep Atmaca'ya konuşan isim kendi cin markasını çıkarttığı süreç hakkında "Bir cini aslında sekiz-dokuz saatte yapmak mümkün. Benim yaptığım işlem 2 bin saat sürüyor" dedi.
"Beş yıllık yapım sürecinde Madonna’dan Kate Moss’a, Donatella Versace’den Dua Lipa’ya, tasarımcıları, sanatçıları evimde bir masada bir araya getirip onlara tadımlar yaptırdım, notlar paylaşmalarını istedim. Markanın doğumu için çok önemli günlerdi." ifadelerini kullanan Alaş süreçte birçok ünlüden destek aldığını belirtti.
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