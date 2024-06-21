Antidepresan Bir Türlü Paylaşılamadı: Nihat Doğan'dan Mabel Matiz'e "Parası Neyse Verip Alacağım"
Antidepresan Bir Türlü Paylaşılamadı: Nihat Doğan'dan Mabel Matiz'e "Parası Neyse Verip Alacağım"
Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısına yaptığı yorumla önce gündem olan sonra eleştirilen Nihat Doğan, şarkının peşini yine bırakmadı!
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Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını seslendiren Nihat Doğan gündeme bomba gibi düşmüş, kimileri tarafından fena eleştirilmişti.
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Mabel Matiz'e "Depresyon şarkısı böyle okunur" şeklinde iddialı bir çıkışta bulunan Doğan son olarak katıldığı programda şarkının asıl sahibinin adını ağzına almamıştı.
"Ona çok kırgınım, adını bile söylemek istemiyorum" diyen isim Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu, "Ben Antidepresan'ı okuduktan sonra şarkı rekor kırdı. Ama Mabel'e kırgınım şarkıyı bana vermedi" ifadelerini kullandı.
"Zaten çalıntı iddiası var. Karşı taraf davayı kazanırsa, parası neyse verip alacağım" diyen isim şarkıdan vazgeçmediğini söyledi.
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