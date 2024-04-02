2 Nisan Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
2 Nisan Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 2 Nisan Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
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Yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılması kararına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, 'Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı' dedi.
Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Taraftara 'Şanlıurfa'ya seyahat planı yapmayın' diyerek seslenen Koç, 'İki opsiyonumuz var; hiç çıkmamak, ikinci opsiyonumuz U19 takımı ile çıkmak.' dedi.
Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın zemin katında yer alan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olay sondası 6 kişi gözaltına alınırken, yangının çıkış nedeni ise belli oldu.
CHP İstanbul İl Başkanı özgür Çelik, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Arnavutköy'de seçim sonuçlarına itiraz edileceğini açıkladı.
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Samsun’da akıllara durgunluk veren bir cinsel saldırı girişimi yaşandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan R.K. isimli kişi, bir eve balkondan girerek mutfakta yemek yapan kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu. Gözaltına alınan R.K., “Beni periler çağırdı” diyerek kendini savundu.
AK Parti'nin büyük kan kaybı yaşadığı seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçlarıyla ilgili, "Partimize dönük mesajları net şekilde okuyacağız. 31 Mart seçimleri önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz siyasetler açısından dönüm noktası olacak." ifadelerini kullandı.
Türkiye bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Bir tarihin yattığı şehrimiz Çanakkale'nin yeni başkanı ise CHP adayı Muharrem Erkek oldu. Erkek, Çanakkale'de trafik ışıklarına gelen yenilikçi bir öneriye sosyal medya hesabından dönüş yaptı!
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