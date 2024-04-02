Yerel Seçimler Sonrası Belediyelerle İlgili Alınan Kararlara Tepkiler Sürüyor
Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin elinden alınması sonrası başlayan protestolara, Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılacak olması ve Arnavutköy'de pusulalara müdahale edildiği iddiası üzerine başlayan protestolar da eklendi. Van'daki gösterilerin büyümesi üzerine valilik 15 gün süreyle gösteri yürüyüşlerini yasakladı.
Sakin geçen 31 Mart yerel seçimleri sonrası Van'da seçilmiş Belediye Başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesi bir çok kentte sokakları karıştırdı.
Öğle saatlerinde başlayan gösterilerin şiddeti havanın kararmasıyla birlikte artarken, göstericiler polislere molotof ve havai fişek attı. Polis ise göstericileri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.
Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:
'Van ili coğrafi sınırları içerisinde 03/04/2024 tarihinden geçerli 17/04/2024 tarihi de dâhil olmak üzere (15) gün süre ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması,
Yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması,
Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır.'