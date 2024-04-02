Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Süper Kupa Açıklaması: 'İki Opsiyonumuz Var'
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Taraftara 'Şanlıurfa'ya seyahat planı yapmayın' diyerek seslenen Koç, 'İki opsiyonumuz var; hiç çıkmamak, ikinci opsiyonumuz U19 takımı ile çıkmak.' dedi. Ligden çekilme tartışmasına da değinen Koç, 'Çekilme opsiyonunu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz.' dedi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda saat 17.00'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.
Ligden çekilme tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Koç, 'Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen opsiyon, ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki sebep ne hukuk taraf ne sportif taraf. Ligden çekilme opsiyonunu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz.' dedi.
'İki opsiyonumuz var; hiç çıkmamak, ikinci opsiyonumuz U19 takımı ile çıkmak'
Süper Kupa ile ilgili de açıklama yapan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:
'2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. En sonunda 2 Nisan gecesindeyim. Aynı çağrıyı yine yapıyorum. Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin.
'Süper Kupa'yla alakalı ki opsiyonumuz var: hiç çıkmamak veya U-19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'da olmalı görüşü. Ben de buna katılıyorum. Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin... Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi?
Avrupa'da oynayan, rakibimiz olan takımların federasyonları takvimi değiştirecek ama bizim federasyonumuz 'ülke puanı vatan millet' derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem Avrupa yoluna taş koyacak. Bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki.'