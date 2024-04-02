Ekrem İmamoğlu Karara Tepkili! CHP'nin Kazandığı Gaziosmanpaşa'da Oylar Yeniden Sayılacak
Yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılması kararına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, 'Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı' dedi.
31 Mart Yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin yüzde 40.44, AK Parti adayının ise 40.11 oy aldığı ilçede tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Benzer bir kararı Ümraniye oyları için talep ettiklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
'Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz.'