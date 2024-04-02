Görüntüler Sonrası CHP Harekete Geçti: Arnavutköy'de Seçim Sonuçlarına İtiraz Edilecek
Görüntüler Sonrası CHP Harekete Geçti: Arnavutköy'de Seçim Sonuçlarına İtiraz Edilecek
CHP İstanbul İl Başkanı özgür Çelik, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Arnavutköy'de seçim sonuçlarına itiraz edileceğini açıkladı.
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31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası çıkan sonuçlar bazı ilçelerde tartışma konusu oldu.
O ilçelerden biri olan Arnavutköy'de 41.94'le AK Parti'nin adayı Mustafa Candaroğlu kazanmış, ikinci sırada ise yüzde 38.45'le CHP'nin adayı Tekin Aras yer almıştı.
Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntülerde AK Partili Resul Yeniyurt'un tutanaklara müdahale ettiği iddia edildi. Olayın yayılması ardından CHP'den seçime itiraz kararı geldi
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