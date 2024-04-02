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Görüntüler Sonrası CHP Harekete Geçti: Arnavutköy'de Seçim Sonuçlarına İtiraz Edilecek

Görüntüler Sonrası CHP Harekete Geçti: Arnavutköy'de Seçim Sonuçlarına İtiraz Edilecek

Yerel Seçim
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 19:29

CHP İstanbul İl Başkanı özgür Çelik, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Arnavutköy'de seçim sonuçlarına itiraz edileceğini açıkladı. 

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31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası çıkan sonuçlar bazı ilçelerde tartışma konusu oldu.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası çıkan sonuçlar bazı ilçelerde tartışma konusu oldu.

O ilçelerden biri olan Arnavutköy'de 41.94'le AK Parti'nin adayı Mustafa Candaroğlu kazanmış, ikinci sırada ise yüzde 38.45'le CHP'nin adayı Tekin Aras yer almıştı.

O ilçelerden biri olan Arnavutköy'de 41.94'le AK Parti'nin adayı Mustafa Candaroğlu kazanmış, ikinci sırada ise yüzde 38.45'le CHP'nin adayı Tekin Aras yer almıştı.

Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntülerde AK Partili Resul Yeniyurt'un tutanaklara müdahale ettiği iddia edildi. Olayın yayılması ardından CHP'den seçime itiraz kararı geldi

Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntülerde AK Partili Resul Yeniyurt'un tutanaklara müdahale ettiği iddia edildi. Olayın yayılması ardından CHP'den seçime itiraz kararı geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu’ndan az önce ayrıldım. Arnavutköy’de İlçe Belediye Başkanlığı seçimine itiraz ediyoruz. Aşağıdaki görüntülerle ilgili hukukçularımızla birlikte incelemeleri yapıyoruz, gerekli hukuki süreçleri başlatacağız.' ifadelerini kullandı.

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