Çanakkale'de Trafik Işıklarına Gelen Yenilikçi Öneriye Yeni Başkan Muharrem Erkek Yeşil Işık Yaktı!
Çanakkale'de Trafik Işıklarına Gelen Yenilikçi Öneriye Yeni Başkan Muharrem Erkek Yeşil Işık Yaktı!
Türkiye bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Bir tarihin yattığı şehrimiz Çanakkale'nin yeni başkanı ise CHP adayı Muharrem Erkek oldu. Erkek, Çanakkale'de trafik ışıklarına gelen yenilikçi bir öneriye sosyal medya hesabından dönüş yaptı!
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Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.
Seçimlerin sonuçlanmasının ardından Türkiye haritası aşağıdaki gibi şekillendi;
Çanakkale'de de durum farksızdı. CHP'nin adayı Muharrem Erkek, yüzde 39.70 oy olarak başkan seçildi.
Muharrem Erkek'in başkan seçilmesinin ardından Troya Müzesi'nin resmi hesabından Çanakkale için yenilikçi bir öneri geldi.
"Kırmızı ışıkta duran bir tahta at, yeşil ışıkta ise şaha kalkmış bir at" Paylaşımdaki görseller ise bu şekildeydi;
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CHP Başkanı Muharrem Erkek ise "Neden olmasın?" diyerek bu öneriye yeşil ışık yaktı!
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Lüleburgaz Belediyesi'nden de destek geldi!
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