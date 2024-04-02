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Çanakkale'de Trafik Işıklarına Gelen Yenilikçi Öneriye Yeni Başkan Muharrem Erkek Yeşil Işık Yaktı!

Çanakkale'de Trafik Işıklarına Gelen Yenilikçi Öneriye Yeni Başkan Muharrem Erkek Yeşil Işık Yaktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.04.2024 - 21:47

Türkiye bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Bir tarihin yattığı şehrimiz Çanakkale'nin yeni başkanı ise CHP adayı Muharrem Erkek oldu. Erkek, Çanakkale'de trafik ışıklarına gelen yenilikçi bir öneriye sosyal medya hesabından dönüş yaptı!

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Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ve il genel meclisleri için oy kullanan milyonlarca seçmen, yerel yönetimleri belirledi. Özellikle büyükşehirlerde sandıktan nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu olmuştu.

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından Türkiye haritası aşağıdaki gibi şekillendi;

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından Türkiye haritası aşağıdaki gibi şekillendi;

CHP 35 ille Türkiye'de en çok tercih edilen parti olurken, AKP 24 ille ikinci sırada yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayları seçimi önde bitirdi.

Çanakkale'de de durum farksızdı. CHP'nin adayı Muharrem Erkek, yüzde 39.70 oy olarak başkan seçildi.

Çanakkale'de de durum farksızdı. CHP'nin adayı Muharrem Erkek, yüzde 39.70 oy olarak başkan seçildi.

Çanakkale'de ikinci olan aday yüzde 36.89 ile İYİ Parti'den, üçüncü olan aday ise yüzde 18.27 ile AK Parti'den çıktı.

Erkek, seçimleri kazanmasının ardından sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla Çanakkale halkına teşekkürlerini iletti.

Muharrem Erkek'in başkan seçilmesinin ardından Troya Müzesi'nin resmi hesabından Çanakkale için yenilikçi bir öneri geldi.

Muharrem Erkek'in başkan seçilmesinin ardından Troya Müzesi'nin resmi hesabından Çanakkale için yenilikçi bir öneri geldi.

Yapılan paylaşımda, Çanakkale kent merkezinde yer alan trafik ışıkları için bir at figürü tasarlanması önerildi.

"Kırmızı ışıkta duran bir tahta at, yeşil ışıkta ise şaha kalkmış bir at" Paylaşımdaki görseller ise bu şekildeydi;

"Kırmızı ışıkta duran bir tahta at, yeşil ışıkta ise şaha kalkmış bir at" Paylaşımdaki görseller ise bu şekildeydi;
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CHP Başkanı Muharrem Erkek ise "Neden olmasın?" diyerek bu öneriye yeşil ışık yaktı!

CHP Başkanı Muharrem Erkek ise "Neden olmasın?" diyerek bu öneriye yeşil ışık yaktı!
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Başkanın bu paylaşımına da pek çok kişiden destek mesajı yağdı.

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Lüleburgaz Belediyesi'nden de destek geldi!

Lüleburgaz Belediyesi'nden de destek geldi!
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