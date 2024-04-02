Çanakkale'de Trafik Işıklarına Gelen Yenilikçi Öneriye Yeni Başkan Muharrem Erkek Yeşil Işık Yaktı!

Türkiye bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Bir tarihin yattığı şehrimiz Çanakkale'nin yeni başkanı ise CHP adayı Muharrem Erkek oldu. Erkek, Çanakkale'de trafik ışıklarına gelen yenilikçi bir öneriye sosyal medya hesabından dönüş yaptı!