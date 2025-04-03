2 Nisan’da satın alma yapmamak adına boykot çağrısı yapılınca İstanbul Teşvikiye’deki kafeler kepenkleri indirdi. @ezgiyi adlı TikTok kullanıcısı sokakların videosunu çekerek hesabından paylaştı. Dün yalnızca Teşvikiye’deki işletmeler değil, birçok yerde boykota destek veren işletmeler olmuştu. İstanbul’un popüler lokasyonu Kadıköy’de de sakinlik hakimdi.
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İşte Teşvikiye👇
Teşvikiye’nin popüler sokağı bu sefer bomboştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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