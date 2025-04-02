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Ekonomik Boykota Katılım Etkisini Gösterdi: 2 Nisan'da AVM'ler Boş Kaldı!

Ekonomik Boykota Katılım Etkisini Gösterdi: 2 Nisan'da AVM'ler Boş Kaldı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 16:17

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalar için yaptığı boykot çağrısı, üniversite öğrencileri tarafından bir adım öteye taşındı. 2 Nisan'da alışveriş yapmayarak ekonomik boykot başlatan öğrencilere CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra birçok ünlü isimden de destek geldi. Çağrının yayılmasıyla birçok işletme boş kaldı, esnaf kepenk kapattı. 

AVM'ler, marketler, kafeler ve restoranlar normal günlerin çok altında bir yoğunlukla günü geçiriyor.

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Özellikle bayramda alışverişin yoğun olduğu AVM'lerde sabah saatlerinden itibaren sessiz görüntüler dikkat çekti.

Özellikle bayramda alışverişin yoğun olduğu AVM'lerde sabah saatlerinden itibaren sessiz görüntüler dikkat çekti.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirdeki AVM'ler, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündem oldu. Boykotun etkisi şehirlerin farklı noktalarında hissedilirken, çağrının gün boyunca devam edeceği belirtiliyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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