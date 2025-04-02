İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalar için yaptığı boykot çağrısı, üniversite öğrencileri tarafından bir adım öteye taşındı. 2 Nisan'da alışveriş yapmayarak ekonomik boykot başlatan öğrencilere CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra birçok ünlü isimden de destek geldi. Çağrının yayılmasıyla birçok işletme boş kaldı, esnaf kepenk kapattı.

AVM'ler, marketler, kafeler ve restoranlar normal günlerin çok altında bir yoğunlukla günü geçiriyor.