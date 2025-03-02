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2 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

2 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 21:12

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Türkiye tarihinin en büyük yangın facialarından biri olarak kayıtlara geçen olay sonrası, yetkililer sorumluluğu birbirine atarken, kamuoyunda adalet talepleri giderek yükseliyor.

Türkiye tarihinin en büyük yangın facialarından biri olarak kayıtlara geçen olay sonrası, yetkililer sorumluluğu birbirine atarken, kamuoyunda adalet talepleri giderek yükseliyor.

40 gün geçti hala kamuoyunun vicdanı rahatlamış değil. Yitip giden canların yanında devlet katında sorumluların bir türlü açığa çıkmaması ve yargı sürecinin doğru işlemediği düşüncesi kamuoyunun vicdanını yaralıyor.

Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram'ın geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram'ın geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybettiği öğrenildi.

4 Ocak’tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram'ın bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 1,5 yılda yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Vatandaşların ilettiği talepler arasında dikkat çeken öneriler de yer aldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 1,5 yılda yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Vatandaşların ilettiği talepler arasında dikkat çeken öneriler de yer aldı.

Meclis’e sunulan dilekçeler arasında, 'abi' ve 'abla' hitaplarının aile dışında yasaklanması ve market çalışanları için sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması gibi talepler bulundu.

Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan yeni süreç bugüne kadar geldi. Önce "umut hakkı" çıkışı ardından Öcalan'ın meclise davet edilmesi gibi tartışmalı söylemler vardı.

Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan yeni süreç bugüne kadar geldi. Önce "umut hakkı" çıkışı ardından Öcalan'ın meclise davet edilmesi gibi tartışmalı söylemler vardı.

Bahçeli, DEM Parti ile kurduğu teması bir adım ileriye taşıdı. Bahçeli daha önce birçok kez hakkında sert söylemlerde bulunduğu Demirtaş'ı aradı.

Ramazan Ayı için atılan bir mesajla gündeme gelen ve görevinden istifa ettikten sonra gözaltına alınan eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ramazan Ayı için atılan bir mesajla gündeme gelen ve görevinden istifa ettikten sonra gözaltına alınan eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sosyal medyada yayılan şirket içi mesajlaşmalar sonrasında Cem Köksal, görevinden istifa etmiş ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı video sonrasında savcılık ünlü çift ve arkadaşları hakkında uyuşturucu soruşturması başlatmıştı

Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı video sonrasında savcılık ünlü çift ve arkadaşları hakkında uyuşturucu soruşturması başlatmıştı

Dilan ve Engin Polat ile birlikte Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan gözaltına alınmıştı. Hastanedeki işlemlerinin ardından poliste ifade veren 4 kişi serbest kaldı.

Yoğun geçecek Pazar mesaisinde ilk kritik maça Galatasaray çıktı. Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

Yoğun geçecek Pazar mesaisinde ilk kritik maça Galatasaray çıktı. Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

Kasımpaşa, kiritik maçta Galatasaray'a çelme takmayı başardı ve maç 3-3 bitti.

Önce 6.5 milyon takipçili hesabını kapatan, sonra yeniden açan Dilan Polat'tan konuya dair ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Önce 6.5 milyon takipçili hesabını kapatan, sonra yeniden açan Dilan Polat'tan konuya dair ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Oldukça radikal kararları bir bir sıralayan Dilan PolatEngin Polat'tan da boşanmaya karar verdiğini açıkladı.

Leyla ile Mecnun dizisindeki huysuz ama tatlı Erdal Bakkal olarak tanıdık çoğumuz onu. Ama tek yeteneği oyunculuk değil, aynı zamanda bir kalem ustası da.

Leyla ile Mecnun dizisindeki huysuz ama tatlı Erdal Bakkal olarak tanıdık çoğumuz onu. Ama tek yeteneği oyunculuk değil, aynı zamanda bir kalem ustası da.

Kitabın yayımlanmasının ardından BirGün’den Sarya Toprak’la sohbet eden Bozkurt, geçmişine dair önemli kesitler paylaştı.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, aile meselelerine artık romantik bakmadığını belirterek 'Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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