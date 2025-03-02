2 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
2 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Türkiye tarihinin en büyük yangın facialarından biri olarak kayıtlara geçen olay sonrası, yetkililer sorumluluğu birbirine atarken, kamuoyunda adalet talepleri giderek yükseliyor.
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Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram'ın geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybettiği öğrenildi.
TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 1,5 yılda yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Vatandaşların ilettiği talepler arasında dikkat çeken öneriler de yer aldı.
Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan yeni süreç bugüne kadar geldi. Önce "umut hakkı" çıkışı ardından Öcalan'ın meclise davet edilmesi gibi tartışmalı söylemler vardı.
Ramazan Ayı için atılan bir mesajla gündeme gelen ve görevinden istifa ettikten sonra gözaltına alınan eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı video sonrasında savcılık ünlü çift ve arkadaşları hakkında uyuşturucu soruşturması başlatmıştı
Yoğun geçecek Pazar mesaisinde ilk kritik maça Galatasaray çıktı. Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oldu.
Önce 6.5 milyon takipçili hesabını kapatan, sonra yeniden açan Dilan Polat'tan konuya dair ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.
Leyla ile Mecnun dizisindeki huysuz ama tatlı Erdal Bakkal olarak tanıdık çoğumuz onu. Ama tek yeteneği oyunculuk değil, aynı zamanda bir kalem ustası da.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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