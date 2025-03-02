Galatasaray Kritik Kasımpaşa Maçında 2 Puan Bıraktı

Yoğun geçecek Pazar mesaisinde ilk kritik maça Galatasaray çıktı. Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı kırmızılılar erken bir golle öne geçti. Ancak Kasımpaşa maçtan kopmadı. 2-1 öne geçen ev sahibine Galatasaray'ın cevabı gecikmedi. Galatasaray birkaç dakika içinde skoru 3-2'ye getirmeyi başardı. Ancak Kasımpaşa son nefeste bir gol daha buldu ve skoru 3-3 yaptı.