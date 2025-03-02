Galatasaray Kritik Kasımpaşa Maçında 2 Puan Bıraktı
Galatasaray Kritik Kasımpaşa Maçında 2 Puan Bıraktı
Yoğun geçecek Pazar mesaisinde ilk kritik maça Galatasaray çıktı. Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı kırmızılılar erken bir golle öne geçti. Ancak Kasımpaşa maçtan kopmadı. 2-1 öne geçen ev sahibine Galatasaray'ın cevabı gecikmedi. Galatasaray birkaç dakika içinde skoru 3-2'ye getirmeyi başardı. Ancak Kasımpaşa son nefeste bir gol daha buldu ve skoru 3-3 yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray bu şok gollere hızlı bir şekilde cevap verdi.
Haftanın zirvedeki ilk kritik maçında lider Galatasaray bu skorla Kasımpaşa'ya takıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
hahaha patladı cinconcun balonu diyecem ama zaten patlaktı 💙💛💙💛💙💛💙
Hakem ittirmesi de bir yere kadar.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.