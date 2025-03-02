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Galatasaray Kritik Kasımpaşa Maçında 2 Puan Bıraktı

Galatasaray Kritik Kasımpaşa Maçında 2 Puan Bıraktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 18:02

Yoğun geçecek Pazar mesaisinde ilk kritik maça Galatasaray çıktı. Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı kırmızılılar erken bir golle öne geçti. Ancak Kasımpaşa maçtan kopmadı. 2-1 öne geçen ev sahibine Galatasaray'ın cevabı gecikmedi. Galatasaray birkaç dakika içinde skoru 3-2'ye getirmeyi başardı. Ancak Kasımpaşa son nefeste bir gol daha buldu ve skoru 3-3 yaptı.

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Haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Maça Fenerbahçe'nin 6 puan önünde başlayan Galatasaray 12.dakikada da 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 

Ancak 52'de Ben Ounaes 61'de Breakalo'nun golüne engel olamadı.

Galatasaray bu şok gollere hızlı bir şekilde cevap verdi.

Galatasaray bu şok gollere hızlı bir şekilde cevap verdi.

69'da Sanchez, 71'de Osimhen ile goller bulan sarı kırmızılılar 3-2 öne geçti. 

Ancak Kasımpaşa maçı bırakmadı.Ataklarını hızlandıran Kasımpaşa VAR müdahalesi ile penaltı kazandı. Penaltıyı 85'te Hajradinovic gole çevirdi ve skoru 3-3'e getirdi.

Haftanın zirvedeki ilk kritik maçında lider Galatasaray bu skorla Kasımpaşa'ya takıldı.

Haftanın zirvedeki ilk kritik maçında lider Galatasaray bu skorla Kasımpaşa'ya takıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kılıç

hahaha patladı cinconcun balonu diyecem ama zaten patlaktı 💙💛💙💛💙💛💙

Eray

Hakem ittirmesi de bir yere kadar.

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