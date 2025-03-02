Jose Mourinho'dan Futbolcularına Şampiyonluk Motivasyonu

Portekizli çalıştırıcının, Antalyaspor maçı öncesinde Samandıra'da yaptığı toplantıda şunları söylediği belirtildi:

'Rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. 5 maçlık çok zorlu bir periyoda girecekler. Biz bu fikstürde lider oluruz. Yeter ki inanın. Her 3 puan çok önemlidir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Süper Lig'de; Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Pozitif olmamız gerekiyor. Başkanımız da bize bu dönemde çok iyi destek veriyor. Kaliteli hoca olmanın gerekliliklerinden birisi de kadronuza güvenmektir. Ben hepinize güveniyorum'