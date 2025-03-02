Jose Mourinho'dan Futbolcularına Şampiyonluk Motivasyonu
Jose Mourinho'dan Futbolcularına Şampiyonluk Motivasyonu
Galatasaray - Fenerbahçe maçının beraberlikle noktalanmasının şampiyonluk hesaplarını değiştirip değiştirmediği tartışılırken sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, oyuncularına Galatasaray'ın önümüzdeki beş maçlık periyotta hata yapacağını ve liderliği ele geçireceğini söylediği aktarıldı.
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Ligdeki son 9 maçını kaybetmedi
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Mourinho, şampiyonluk için "yeter ki inanın" dedi
Fenerbahçe'nin gelecek beş lig maçı
Galatasaray'ın gelecek beş lig maçı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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