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Jose Mourinho'dan Futbolcularına Şampiyonluk Motivasyonu

Jose Mourinho'dan Futbolcularına Şampiyonluk Motivasyonu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.03.2025 - 13:56

Galatasaray - Fenerbahçe maçının beraberlikle noktalanmasının şampiyonluk hesaplarını değiştirip değiştirmediği tartışılırken sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, oyuncularına Galatasaray'ın önümüzdeki beş maçlık periyotta hata yapacağını ve liderliği ele geçireceğini söylediği aktarıldı.

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Ligdeki son 9 maçını kaybetmedi

Ligdeki son 9 maçını kaybetmedi

Süper Lig'deki son yenilgisini 9 Aralık'ta Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, o tarihten bu yana çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, bir beraberliği geride bıraktığımız haftadaki Galatasaray maçında yaşadı. Ligin zirvesinde yer alan Okan Buruk ve öğrencileriyle 6 puanlık puan fark korundu.

Mourinho, şampiyonluk için "yeter ki inanın" dedi

Mourinho, şampiyonluk için "yeter ki inanın" dedi

Portekizli çalıştırıcının, Antalyaspor maçı öncesinde Samandıra'da yaptığı toplantıda şunları söylediği belirtildi:

'Rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. 5 maçlık çok zorlu bir periyoda girecekler. Biz bu fikstürde lider oluruz. Yeter ki inanın. Her 3 puan çok önemlidir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Süper Lig'de; Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Pozitif olmamız gerekiyor. Başkanımız da bize bu dönemde çok iyi destek veriyor. Kaliteli hoca olmanın gerekliliklerinden birisi de kadronuza güvenmektir. Ben hepinize güveniyorum'

Fenerbahçe'nin gelecek beş lig maçı

Fenerbahçe'nin gelecek beş lig maçı

Galatasaray'ın gelecek beş lig maçı

Galatasaray'ın gelecek beş lig maçı

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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