2-8 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 11 Oyun

Inishmorelu Yüzbaşı

Martin McDonagh'ın 2003'te Laurence Olivier En İyi Yeni Komedi Ödülü'nü kazanan oyunu, İrlanda'nın küçük Inishmore adasında bir kedinin ölümüyle başlayan olayları anlatıyor. Silahlı bir örgütün acımasız üyesi Padraic, dünyada en çok sevdiği kedisi Thomas'a bir şey olduğunu öğrenince adaya geri dönüyor. Volkan Ateş Gündüz'ün yönettiği yapım, tamamen siyah-beyaz bir sahne düzeniyle oynanıyor.

Tarih: 4 Kasım Çarşamba, 20.30

Mekan: HOP Kültür, Sanat ve Performans Merkezi

Tür: Kara komedi

Oyuncular: Burak Demir, Aziz Çoban, Volkan Ateş Gündüz, Yeşim Çelebi

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 16+

Shirley Valentine - Sumru Yavrucuk

Willy Russell'ın oyunundan uyarlanan tek kişilik müzikli komedi, günlük hayatın içinde kaybolup hayallerini unutan bir kadının kendini yeniden keşfedişini anlatıyor. Oyunu yöneten Sumru Yavrucuk, sahnedeki tüm karakterleri tek başına canlandırıyor.

Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30

Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro

Tür: Komedi

Oyuncu: Sumru Yavrucuk

Süre: 105 dakika

Yaş sınırı: 12+

Ali Poyrazoğlu Şıngır Şıngır Beyoğlu

Ali Poyrazoğlu, doğaçlamaya dayanan oyununda dram, trajedi ve yaşanmışlıkları aynı sahnede buluşturuyor. Usta oyuncu, sahne anılarından yola çıkan sohbetiyle seyirciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor.

Tarih: 5 Kasım Perşembe 20.30; 6 Kasım Cuma 20.30

Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tür: Komedi

Oyuncu: Ali Poyrazoğlu

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 15+

Ben Fidel

Tek perdelik oyun, Fidel Castro'nun hayatını, Küba devrimini ve ülkesinin bağımsızlık mücadelesini Castro'nun ağzından anlatıyor. Tolga Pancaroğlu sahnede tek başına.

Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30

Mekan: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

Tür: Dram

Oyuncu: Tolga Pancaroğlu

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

Küvetteki Gelinler

Aynı adam tarafından kandırılıp yalnızlaştırılan ve sahte sözlerle sevilen üç kadının hikayesini anlatıyor. Oyun, kadına yönelik şiddeti üç kadının tek sesiyle sorguluyor.

Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30

Mekan: Alan Kadıköy

Tür: Dram

Oyuncular: Hazal Türesan, Selin Zafertepe, Naz Göktan

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 16+

Çiftler Çiftler

Konut kredisini ödemek için birbirini göremeyen yeni evli bir çiftten yanlış bir telefonla sanal aşka düşen işsiz ikiliye kadar dört farklı çiftin hikayesi, müzikli bir kabarede bir araya geliyor. Altı Üstü Kabare'nin yapımı 2023'te müzikal performans ödülleri aldı.

Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30

Mekan: Altı Üstü Kabare

Tür: Komedi

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 16+

Ruh Öküzüm

Dokuzuncu sezonundaki oyun, kadın-erkek ilişkilerini tatlı bir komediyle anlatıyor. Erkan Karadeniz'in yazıp yönettiği yapımda Tuğçe Karabayır ile Erkan Karadeniz sahne alıyor.

Tarih: 2 Kasım Pazartesi 20.00; 3 Kasım Salı 20.30

Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir; Akatlar Kültür Merkezi

Tür: Komedi

Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ile Serdar, boşanmadan bir gece önce düzenlenen kutlamanın ardından aynı yatakta uyanıyor. Bir gece öncesini hatırlamayan çifti asıl sürpriz salondaki kanepede bekliyor, kanepede bir ceset yatıyor.

Tarih: 6 Kasım Cuma 20.00; 7 Kasım Cumartesi 20.00

Mekan: Trump Sahne; Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

Süre: 160 dakika

Yaş sınırı: 12+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvalet görevlisi olarak çalışan Ayten, oraya nasıl düştüğünü, onu terk eden kocasını ve en çok da içinde biriken öfkesini anlatıyor. Tek kişilik oyun Direklerarası Seyircileri Ödülü de aldı.

Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Komedi, trajedi, dram

Oyuncu: Pınar Güntürkün

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 15+

Hadi Öldürsene Canikom

Aziz Nesin'in oyunu, eski bir apartmanın bodrum katında yaşayan iki yaşlı komşu kadının hikayesini anlatıyor. Radyoda duydukları bir anonsla tekdüze hayatları değişen Diha ile Siyen, yalnızlık ve özlem üzerine hem komik hem dokunaklı bir yolculuğa çıkıyor.

Tarih: 4 Kasım Çarşamba, 20.30

Mekan: Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 13+

Jan Dark'ın Öteki Ölümü

Yakılmadan önceki gece zindanda iki ziyaretçi ağırlayan Jan Dark'ı anlatıyor. Biri inkar ederek kurtulmasını, öteki sözlerinin arkasında durarak ölmesini isteyen ziyaretçiler, kara bir komedinin kapısını aralıyor.