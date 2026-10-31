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2-8 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 11 Oyun

2-8 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 11 Oyun

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 08:46
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İstanbul tiyatro sahneleri 2-8 Kasım haftasında tek kişilik komedilerden kara komedilere, müzikli kabareden tarihi dramlara uzanan bir programa ev sahipliği yapacak. Martin McDonagh'ın siyah-beyaz sahnelenen kara komedisi Inishmorelu Yüzbaşı ile Sumru Yavrucuk, Ali Poyrazoğlu ve Pınar Güntürkün'ün yer aldığı yapımlar hafta boyunca izleyiciyle buluşacak.

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2-8 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi

2-8 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi

Inishmorelu Yüzbaşı

Martin McDonagh'ın 2003'te Laurence Olivier En İyi Yeni Komedi Ödülü'nü kazanan oyunu, İrlanda'nın küçük Inishmore adasında bir kedinin ölümüyle başlayan olayları anlatıyor. Silahlı bir örgütün acımasız üyesi Padraic, dünyada en çok sevdiği kedisi Thomas'a bir şey olduğunu öğrenince adaya geri dönüyor. Volkan Ateş Gündüz'ün yönettiği yapım, tamamen siyah-beyaz bir sahne düzeniyle oynanıyor.

  • Tarih: 4 Kasım Çarşamba, 20.30

  • Mekan: HOP Kültür, Sanat ve Performans Merkezi

  • Tür: Kara komedi

  • Oyuncular: Burak Demir, Aziz Çoban, Volkan Ateş Gündüz, Yeşim Çelebi

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Shirley Valentine - Sumru Yavrucuk

Willy Russell'ın oyunundan uyarlanan tek kişilik müzikli komedi, günlük hayatın içinde kaybolup hayallerini unutan bir kadının kendini yeniden keşfedişini anlatıyor. Oyunu yöneten Sumru Yavrucuk, sahnedeki tüm karakterleri tek başına canlandırıyor.

  • Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30

  • Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro

  • Tür: Komedi

  • Oyuncu: Sumru Yavrucuk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Ali Poyrazoğlu Şıngır Şıngır Beyoğlu

Ali Poyrazoğlu, doğaçlamaya dayanan oyununda dram, trajedi ve yaşanmışlıkları aynı sahnede buluşturuyor. Usta oyuncu, sahne anılarından yola çıkan sohbetiyle seyirciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor.

  • Tarih: 5 Kasım Perşembe 20.30; 6 Kasım Cuma 20.30

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncu: Ali Poyrazoğlu

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Ben Fidel

Tek perdelik oyun, Fidel Castro'nun hayatını, Küba devrimini ve ülkesinin bağımsızlık mücadelesini Castro'nun ağzından anlatıyor. Tolga Pancaroğlu sahnede tek başına.

  • Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30

  • Mekan: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncu: Tolga Pancaroğlu

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Küvetteki Gelinler

Aynı adam tarafından kandırılıp yalnızlaştırılan ve sahte sözlerle sevilen üç kadının hikayesini anlatıyor. Oyun, kadına yönelik şiddeti üç kadının tek sesiyle sorguluyor.

  • Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30

  • Mekan: Alan Kadıköy

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Hazal Türesan, Selin Zafertepe, Naz Göktan

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Çiftler Çiftler

Konut kredisini ödemek için birbirini göremeyen yeni evli bir çiftten yanlış bir telefonla sanal aşka düşen işsiz ikiliye kadar dört farklı çiftin hikayesi, müzikli bir kabarede bir araya geliyor. Altı Üstü Kabare'nin yapımı 2023'te müzikal performans ödülleri aldı.

  • Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30

  • Mekan: Altı Üstü Kabare

  • Tür: Komedi

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Ruh Öküzüm

Dokuzuncu sezonundaki oyun, kadın-erkek ilişkilerini tatlı bir komediyle anlatıyor. Erkan Karadeniz'in yazıp yönettiği yapımda Tuğçe Karabayır ile Erkan Karadeniz sahne alıyor.

  • Tarih: 2 Kasım Pazartesi 20.00; 3 Kasım Salı 20.30

  • Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir; Akatlar Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ile Serdar, boşanmadan bir gece önce düzenlenen kutlamanın ardından aynı yatakta uyanıyor. Bir gece öncesini hatırlamayan çifti asıl sürpriz salondaki kanepede bekliyor, kanepede bir ceset yatıyor.

  • Tarih: 6 Kasım Cuma 20.00; 7 Kasım Cumartesi 20.00

  • Mekan: Trump Sahne; Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvalet görevlisi olarak çalışan Ayten, oraya nasıl düştüğünü, onu terk eden kocasını ve en çok da içinde biriken öfkesini anlatıyor. Tek kişilik oyun Direklerarası Seyircileri Ödülü de aldı.

  • Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Komedi, trajedi, dram

  • Oyuncu: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Hadi Öldürsene Canikom

Aziz Nesin'in oyunu, eski bir apartmanın bodrum katında yaşayan iki yaşlı komşu kadının hikayesini anlatıyor. Radyoda duydukları bir anonsla tekdüze hayatları değişen Diha ile Siyen, yalnızlık ve özlem üzerine hem komik hem dokunaklı bir yolculuğa çıkıyor.

  • Tarih: 4 Kasım Çarşamba, 20.30

  • Mekan: Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Jan Dark'ın Öteki Ölümü

Yakılmadan önceki gece zindanda iki ziyaretçi ağırlayan Jan Dark'ı anlatıyor. Biri inkar ederek kurtulmasını, öteki sözlerinin arkasında durarak ölmesini isteyen ziyaretçiler, kara bir komedinin kapısını aralıyor.

  • Tarih: 7 Kasım Cumartesi, 20.30

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

  • Tür: Kara komedi

  • Oyuncular: Berk Yaygın, Deniz Özmen, Pelin Abay

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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