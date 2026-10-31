2-8 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 11 Oyun

Inishmorelu Yüzbaşı
Martin McDonagh'ın 2003'te Laurence Olivier En İyi Yeni Komedi Ödülü'nü kazanan oyunu, İrlanda'nın küçük Inishmore adasında bir kedinin ölümüyle başlayan olayları anlatıyor. Silahlı bir örgütün acımasız üyesi Padraic, dünyada en çok sevdiği kedisi Thomas'a bir şey olduğunu öğrenince adaya geri dönüyor. Volkan Ateş Gündüz'ün yönettiği yapım, tamamen siyah-beyaz bir sahne düzeniyle oynanıyor.
Tarih: 4 Kasım Çarşamba, 20.30
Mekan: HOP Kültür, Sanat ve Performans Merkezi
Tür: Kara komedi
Oyuncular: Burak Demir, Aziz Çoban, Volkan Ateş Gündüz, Yeşim Çelebi
Süre: 90 dakika
Yaş sınırı: 16+
Shirley Valentine - Sumru Yavrucuk
Willy Russell'ın oyunundan uyarlanan tek kişilik müzikli komedi, günlük hayatın içinde kaybolup hayallerini unutan bir kadının kendini yeniden keşfedişini anlatıyor. Oyunu yöneten Sumru Yavrucuk, sahnedeki tüm karakterleri tek başına canlandırıyor.
Ali Poyrazoğlu Şıngır Şıngır Beyoğlu
Ali Poyrazoğlu, doğaçlamaya dayanan oyununda dram, trajedi ve yaşanmışlıkları aynı sahnede buluşturuyor. Usta oyuncu, sahne anılarından yola çıkan sohbetiyle seyirciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor.
Ben Fidel
Tek perdelik oyun, Fidel Castro'nun hayatını, Küba devrimini ve ülkesinin bağımsızlık mücadelesini Castro'nun ağzından anlatıyor. Tolga Pancaroğlu sahnede tek başına.
Küvetteki Gelinler
Aynı adam tarafından kandırılıp yalnızlaştırılan ve sahte sözlerle sevilen üç kadının hikayesini anlatıyor. Oyun, kadına yönelik şiddeti üç kadının tek sesiyle sorguluyor.
Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30
Mekan: Alan Kadıköy
Tür: Dram
Oyuncular: Hazal Türesan, Selin Zafertepe, Naz Göktan
Süre: 65 dakika
Yaş sınırı: 16+
Çiftler Çiftler
Konut kredisini ödemek için birbirini göremeyen yeni evli bir çiftten yanlış bir telefonla sanal aşka düşen işsiz ikiliye kadar dört farklı çiftin hikayesi, müzikli bir kabarede bir araya geliyor. Altı Üstü Kabare'nin yapımı 2023'te müzikal performans ödülleri aldı.
Ruh Öküzüm
Dokuzuncu sezonundaki oyun, kadın-erkek ilişkilerini tatlı bir komediyle anlatıyor. Erkan Karadeniz'in yazıp yönettiği yapımda Tuğçe Karabayır ile Erkan Karadeniz sahne alıyor.
Tarih: 2 Kasım Pazartesi 20.00; 3 Kasım Salı 20.30
Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir; Akatlar Kültür Merkezi
Tür: Komedi
Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Ölü'n Bizi Ayırana Dek
Boşanmaya karar veren Cansu ile Serdar, boşanmadan bir gece önce düzenlenen kutlamanın ardından aynı yatakta uyanıyor. Bir gece öncesini hatırlamayan çifti asıl sürpriz salondaki kanepede bekliyor, kanepede bir ceset yatıyor.
Tarih: 6 Kasım Cuma 20.00; 7 Kasım Cumartesi 20.00
Mekan: Trump Sahne; Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan
Süre: 160 dakika
Yaş sınırı: 12+
Herkes Kocama Benziyor
Bir pavyonda tuvalet görevlisi olarak çalışan Ayten, oraya nasıl düştüğünü, onu terk eden kocasını ve en çok da içinde biriken öfkesini anlatıyor. Tek kişilik oyun Direklerarası Seyircileri Ödülü de aldı.
Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.30
Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon
Tür: Komedi, trajedi, dram
Oyuncu: Pınar Güntürkün
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 15+
Hadi Öldürsene Canikom
Aziz Nesin'in oyunu, eski bir apartmanın bodrum katında yaşayan iki yaşlı komşu kadının hikayesini anlatıyor. Radyoda duydukları bir anonsla tekdüze hayatları değişen Diha ile Siyen, yalnızlık ve özlem üzerine hem komik hem dokunaklı bir yolculuğa çıkıyor.
Tarih: 4 Kasım Çarşamba, 20.30
Mekan: Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 13+
Jan Dark'ın Öteki Ölümü
Yakılmadan önceki gece zindanda iki ziyaretçi ağırlayan Jan Dark'ı anlatıyor. Biri inkar ederek kurtulmasını, öteki sözlerinin arkasında durarak ölmesini isteyen ziyaretçiler, kara bir komedinin kapısını aralıyor.
Tarih: 7 Kasım Cumartesi, 20.30
Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon
Tür: Kara komedi
Oyuncular: Berk Yaygın, Deniz Özmen, Pelin Abay
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 15+
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