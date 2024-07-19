19 Temmuz Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Temmuz Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Temmuz Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Zam şampiyonu olan ve artık araç sahiplerinin şaşırmadığı zam yine kapıda. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, akaryakıt fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı. Eğer Zelyut'un iddiaları gerçekleşirse mazot 60 liraya dayanacak.
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 2015-2017 yılları arasında Diyarbakır, Mardin, Ankara ve Mersin’de yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında açılan davanın karar duruşmasında toplam 5,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkemede söz alan Demirtaş, "Bugün cezaevinde konuşuyorum, yarın bakarsınız iktidardan konuşurum. İddialıyım. Bir gün Selahattin Demirtaş olarak bu ülkeyi halkın desteğiyle ben yöneteceğim" dedi.
Komşu ülkede iklim krizi çıktı. İklim krizi nedeniyle hava sıcaklıklarının arttığı Yunanistan, gittikçe yükselen deniz suyu seviyesi nedeniyle yarımadaların adaya dönüşmesi, bazı adaların da su altında kalması tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Çin'de yaşayan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeninden kötü haber geldi. Pan Xiaoting, canlı yayında aşırı yemek yedikten sonra yaşamını yitirdi.
Gazeteci Mehmet Sumer, Timur Cihantimur'un Newark'ta sevk edildiği yeni cezaevinde telefon sırası beklerken üç kişi tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Kübra Par, müşteri seçen taksicileri ifşa etti. Par paylaşımında, ''İstanbul’da sokak köpekleri değil asıl sarı taksiler toplatılmalı!. Havaların ısınması ve şehre Arap turistlerin gelmesiyle birlikte taksi sorunu yine ayyuka çıktı'' dedi.
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedildi.
Ankara'nın skandal olay bir gelişme yaşandı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki özel eğitim uygulama okulunda down sendromlu öğrencisine şiddet uyguladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş, 2'nci duruşmada tahliye edildi.
Sıcak havaların etkisi her geçen gün artarak devam ediyor. İstanbul'da yaşanan aşırı sıcaklar hastaneleri de vurdu. NOW habere göre, İstanbul Bakırköy'deki devlet hastanesinde klimaların bozuk olması gerekçe gösterilerek 1 haftadır ameliyatların yapılmadığı iddia edildi.
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