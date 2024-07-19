Kübra Par, Müşteri Seçen Taksicileri Sosyal Medyadan İfşa Etti: 'Sokak Köpekleri Değil Taksiler Toplatılmalı'
Kübra Par, Müşteri Seçen Taksicileri Sosyal Medyadan İfşa Etti: 'Sokak Köpekleri Değil Taksiler Toplatılmalı'
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Kübra Par, müşteri seçen taksicileri ifşa etti. Par paylaşımında, ''İstanbul’da sokak köpekleri değil asıl sarı taksiler toplatılmalı!. Havaların ısınması ve şehre Arap turistlerin gelmesiyle birlikte taksi sorunu yine ayyuka çıktı'' dedi.
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Müşteri seçen taksicilere sitem eden gazeteci Kübra Par, taksicileri İBB'ye şikayet etti.
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''İstanbul’da sokak köpekleri değil asıl sarı taksiler toplatılmalı! Havaların ısınması ve şehre Arap turistlerin gelmesiyle birlikte taksi sorunu yine ayyuka çıktı. Dün gece 12:00’de yeğenim Elif’le Galataport’tan çıktık. Yolda sıraya girmiş 5 boş taksi vardı.'' diyen Kübra Par sözlerine şöyle devam etti:
İşte o paylaşım:
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