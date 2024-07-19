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Devlet Hastanesinde Skandal Olay: Ameliyatlara Klima Engeli

Devlet Hastanesinde Skandal Olay: Ameliyatlara Klima Engeli

Ameliyat klima Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.07.2024 - 00:12

Sıcak havaların etkisi her geçen gün artarak devam ediyor. İstanbul'da yaşanan aşırı sıcaklar hastaneleri de vurdu. NOW habere göre, İstanbul Bakırköy'deki devlet hastanesinde klimaların bozuk olması gerekçe gösterilerek 1 haftadır ameliyatların yapılmadığı iddia edildi. 

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İstanbul'da bulunan devlet hastanesine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İstanbul'da bulunan devlet hastanesine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

NOW habere göre, Bakırköy'deki devlet hastanesinde klimaların bozuk olması gerekçe göstererek 1 haftadır ameliyatların yapılmadığı ve hastaların evlere gönderildiği iddia edildi.

NOW habere göre, Bakırköy'deki devlet hastanesinde klimaların bozuk olması gerekçe göstererek 1 haftadır ameliyatların yapılmadığı ve hastaların evlere gönderildiği iddia edildi.

İşte olayın detayları:

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