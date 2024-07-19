Devlet Hastanesinde Skandal Olay: Ameliyatlara Klima Engeli
Devlet Hastanesinde Skandal Olay: Ameliyatlara Klima Engeli
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İstanbul'da bulunan devlet hastanesine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
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NOW habere göre, Bakırköy'deki devlet hastanesinde klimaların bozuk olması gerekçe göstererek 1 haftadır ameliyatların yapılmadığı ve hastaların evlere gönderildiği iddia edildi.
İşte olayın detayları:
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