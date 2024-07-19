Devlet Hastanesinde Skandal Olay: Ameliyatlara Klima Engeli

Sıcak havaların etkisi her geçen gün artarak devam ediyor. İstanbul'da yaşanan aşırı sıcaklar hastaneleri de vurdu. NOW habere göre, İstanbul Bakırköy'deki devlet hastanesinde klimaların bozuk olması gerekçe gösterilerek 1 haftadır ameliyatların yapılmadığı iddia edildi.