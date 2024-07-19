Down Sendromlu Öğrenciyi Darbeden Öğretmen 2'nci Duruşmada Tahliye Edildi: ''Pişmanlık Gösteren Davranışı Yok"
Down Sendromlu Öğrenciyi Darbeden Öğretmen 2'nci Duruşmada Tahliye Edildi: ''Pişmanlık Gösteren Davranışı Yok"
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Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu 10/A sınıfında orta ağır zihinsel engelliler sınıfı öğrencisi Berat Ü., 24 Mayıs'ta eve vücudunda morluklarla döndü.
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Durumu fark eden anneannesi kimin yaptığını sordu. Berat Ü. de 'Hoca yaptı' diye cevap verdi. Bunun üzerine anne Seray C., okul yönetimini arayarak olayla ilgili bilgi istedi. Okulun müdür yardımcısı, Berat Ü.'nün sınıf arkadaşıyla sürtüşme yaşadığını, vücudundaki morlukların da bu yüzden olduğunu ileri sürdü. Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Seray C., şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında okulun güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda Mücahit Mert Hepgümüş'ün, down sendromlu Berat Ü.'ye şiddet uyguladığı belirlendi.
Kahramankazan 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Hepgümüş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları ve müşteki tarafı salonda hazır bulundu. Duruşmada yeni tanıkların dinlenmesi kabul edilmedi. Mahkeme heyeti sanığın tutuklu bulunduğu 45 günlük süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Seray C., "6 Aralık'a mahkeme günü tekrar verildi. Şu anda tahliye edildi. Ama davamız devam ediyor, adalete teslim olduk. Yine söylüyorum, adaletin yerini bulacağını düşünüyorum. Adaletin yerini bulmasını temenni ediyorum" dedi.
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