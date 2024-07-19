Down Sendromlu Öğrenciyi Darbeden Öğretmen 2'nci Duruşmada Tahliye Edildi: ''Pişmanlık Gösteren Davranışı Yok"

Ailenin avukatı Oben Ekmekçi ise öğretmenin eyleminin TCK 93 kapsamında 'işkence' suçu kapsamında olduğuna ilişkin iddiaları olduğunu söyleyerek, 'Buna ilişkin tanığımız var. Mahkeme tanığımızı dinlemedi. 6 Aralık'a duruşma günü verdi. Duruşma gününde biz tanığımızı dinleteceğiz. Olayın süreklilik arz eden bir fiil olduğu, daha önce de bu olay olduğu tanıklar ve dosya kapsamda açık ve nettir. Sanık bu aşamada tahliye oldu. Tahliye oldu demek suçtan kurtulmak anlamına gelmiyor. Sanığın herhangi pişmanlık gösteren bir davranışı yok. Biz sanığın en ağır cezayı alması için çabalayacağız' dedi.