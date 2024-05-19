19 Mayıs Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Mayıs Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Mayıs Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası geçirdiği haberi duyulması sonrası resmi devlet televizyonu ve resmi kaynaklardan farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran devlet televizyonunun 'helikopter enkazına ulaşıldı' bilgisi İran Kızılay'ı tarafından yalanlanırken, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri 'Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterindeki yolculardan biri ve bir mürettebatla birden fazla kez temas kuruldu' ifadelerini kullandı. İran Kızılay'ından yapılan son açıklamada 'Durum çok zor; Başkanın helikopter kazasının yeri henüz bulunamadı' denildi.
Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, 1-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası RAMS Park'a geldi. Tüm takım ve yönetim kurulu üyeleri, sahada galibiyeti kutladı. Kutlamalar sırasında kavga çıktı!
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü dosyasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3'ü emniyet müdürü 7 şüpheli tutuklandı.
Bir sosyal medya kullanıcısının Bodrum'daki bir restorana ait adisyonu paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. 115 bin TL'lik adisyonu gören vatandaşların bazıları fiyatı normal bulurken, bazıları ise çok fazla olduğunu söyledi.
İstanbul Sultanbeyli’de yabancı uyruklu bir kişi, husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden kişinin kanlar içinde yerde olduğu görüntüüler sosyal medyada büyük yankı buldu.
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Ankara'da trafikte önüne geçen sürücüyü korna çalarak uyaran sürücü Yusuf Alperen Yenice (21) uyarıda bulunduğu 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri yumrukla Yenice'nin kullandığı aracın camını kırarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fanatik Galatasaraylı gazeteci ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kütahyalı, ayrıca bu paylaşımını sabitledi.
Yılın derbisinde Galatasaray'ı evinde mağlup eden Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un stadyum görevlisini darp ettiği iddia edilmişti. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, maç sonrası ağır sözlerle Ali Koç'a seslendi.
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