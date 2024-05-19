Önüne Geçen Aracı Kornayla Uyardı, Saldırıya Uğradı: Yumrukla Camını Kırdı

Ankara'da trafikte önüne geçen sürücüyü korna çalarak uyaran sürücü Yusuf Alperen Yenice (21) uyarıda bulunduğu 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri yumrukla Yenice'nin kullandığı aracın camını kırarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.