Önüne Geçen Aracı Kornayla Uyardı, Saldırıya Uğradı: Yumrukla Camını Kırdı
Önüne Geçen Aracı Kornayla Uyardı, Saldırıya Uğradı: Yumrukla Camını Kırdı
Ankara'da trafikte önüne geçen sürücüyü korna çalarak uyaran sürücü Yusuf Alperen Yenice (21) uyarıda bulunduğu 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri yumrukla Yenice'nin kullandığı aracın camını kırarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay, Çankaya ilçesine bağlı Öncebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Okulunun kütüphanesinden dönen Yusuf Alperen Yenice, trafikte önüne geçen Halit İ. kontrolündeki 06 R 0279 plakalı otomobile korna çaldı.
Bunun üzerine araçtan inen Halil İ. ve arkadaşı, Yenice'nin otomobilinin camlarına vurmaya başladı. Daha sonra Halil İ.'nin arkadaşı, sürücü tarafındaki cama yumruk atarak kırdı.
Tartışma seslerinin duyulması üzerine çevredekiler olaya müdahale etmeye gelirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Cam parçalarının koluna ve boynuna sıçraması nedeniyle hafif şekilde yaralanan Yenice, olay sonrası darp raporu alarak, şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu.
Yenice, saldırı anını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. 📹
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