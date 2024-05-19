Ayhan Bora Kaplan Soruşturmasında 2'si Emniyet Müdürü 7 Şüpheli Tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan Soruşturmasında 2'si Emniyet Müdürü 7 Şüpheli Tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü dosyasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3'ü emniyet müdürü 7 şüpheli tutuklandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2'si emniyet müdürü, 1'i komiser olan toplamda 7 şüpheli, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.
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Rezalet. Zamanın içişleri bakanı mafya ile poz verirse olacağı bu.
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