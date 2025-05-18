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18 Mayıs Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

18 Mayıs Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 19:52

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Eurovision’a Damga Vuran Protesto: "Filistin İçin Barış ve Adalet"

Eurovision’a Damga Vuran Protesto: "Filistin İçin Barış ve Adalet"

Avrupa’nın en önemli müzik organizasyonlarından biri olan Eurovision dün İsviçre’de düzenlendi. Avusturya’dan JJ gecenin kazananı olurken, İspanya devlet televizyonu RTVE Eurovision yayını öncesinde yaptığı yayınla İsrail’in Filistin’de uyguladığı katliamı eleştirdi.

AFAD Duyurdu: Çanakkale Açıklarında 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Çanakkale Açıklarında 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD, Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi’nde dün gece saatlerinde de 4.1 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Öğretmenden Tepki Çeken Video: "Şort Giymek Edepsizlik"

Öğretmenden Tepki Çeken Video: "Şort Giymek Edepsizlik"

Sosyal medyada bir öğretmenin sınıfta küçük çocuklara yaptığı konuşma tepki çekti. Öğretmen, küçük çocukların şimdiden şort giymemesini söyledi ve şort giymenin edepsizlik olduğunu ifade etti.

Aynı öğretmenin daha önceki paylaşımlarında depremlerle ilgili, “Depremlerin en büyük sebebi fuhuş ve ahlaksızlık” ifadelerinin de yer aldığı ortaya çıktı.

Oytun Erbaş’ın İddiasına Fatih Altaylı'dan Yalanlama: "Ne Yazık ki Tebrikleri Kabul Edemeyeceğim"

Oytun Erbaş’ın İddiasına Fatih Altaylı'dan Yalanlama: "Ne Yazık ki Tebrikleri Kabul Edemeyeceğim"

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Beyaz TV’de katıldığı yayında kendisinin üniversitedeki işinden Fatih Altaylı’nın kovdurduğunu iddia etmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında “işten kovdurdu” iddiasının gerçek olmadığını söyleyerek “Bu yüzden sosyal medyada bana edilen teşekkür ve tebrikleri ne yazık ki kabul edemeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

42 Milyon 159 Kişinin Kredi Borcu Var: Ortalama Borç 100 Bin Liranın Üzerine Çıktı

42 Milyon 159 Kişinin Kredi Borcu Var: Ortalama Borç 100 Bin Liranın Üzerine Çıktı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yayınladığı son veriler ilginç istatistikleri ortaya çıkardı. Türkiye’de toplam 42 milyon 159 kişinin en az 1 kredi borcu bulunuyor.

Kredi kartları, kredili mevduat hesapları, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşan bireysel kredilerde ise ortalama borç 100 bin liranın üzerine çıktı.

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Devlet Bahçeli, Yeni Dönem İçin Yedi Öneride Bulundu

Devlet Bahçeli, Yeni Dönem İçin Yedi Öneride Bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın 5‑7 Mayıs kongresinde kendini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını duyurmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, bu gelişmeyi “Türkiye’nin tarihi bir fırsatı” olarak niteledi. Ardından hükümet ve ilgili kurumlara yönelik yedi maddelik bir çağrı metni paylaştı. Bu maddelerde, örgüt mensuplarının adalete tesliminden sınır güvenliğinin güçlendirilmesine kadar bir dizi öneri yer aldı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı'ndan Ali Koç Açıklaması

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı'ndan Ali Koç Açıklaması

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, 17 Mayıs Cumartesi gecesi Ali Koç'un derneğe geldiği sırada yaşananları anlattı. Tünay, Koç'un kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Ole Etkisi: Cristiano Ronaldo'nun Yeni Durağı Beşiktaş Olabilir!

Ole Etkisi: Cristiano Ronaldo'nun Yeni Durağı Beşiktaş Olabilir!

Haziran ayının sonunda Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile olan sözleşmesi bitecek olan Cristiano Ronaldo için İngiltere basınından Türkiye iddiası geldi. Mirror, Portekizli yıldızın Süper Lig'de Beşiktaş forması giyeceğini belirtti. İddiaya sebep olan konu ise siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Ronaldo ile United'ta beraber çalışmış olması.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Seçim Kararı Aldı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Seçim Kararı Aldı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

En Yakın Arkadaşıydı: Murat Cemcir'den Ahmet Kural'la Yeniden Proje Sorusuna Ağızları Açık Bırakan Yanıt!

En Yakın Arkadaşıydı: Murat Cemcir'den Ahmet Kural'la Yeniden Proje Sorusuna Ağızları Açık Bırakan Yanıt!

İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ ve ‘Düğün Dernek’ gibi projelerde birlikte parlayan Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Yıllarca ekranların en çok sevilen ikilisi olan bu dostluk, bir anda bıçak gibi kesildi. Uzun süredir yan yana gelmeyen ikili, neden konuşmadıklarını hâlâ açıklamıyor. 

Son olarak Murat Cemcir, muhabirin “Yan yana gelir misiniz?” sorusuna hem güldüren hem de imalı bir yanıt verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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