18 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Resmen kendi kopyasını doğuran Gupse Özay'ın kızı Jan Asya ile pozu sosyal medyada gündem oldu!
Sahip olduğu hastalıkları tek tek sıralayan Farah Zeynep Abdullah açlık detoksuna girdiğini açıkladı!
Süperstar Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın "Bir yaştan sonra mini etek giyilmemeli" sözlerine cevap verdi.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü bir oyuncunun Cannes'a gidemediği için bozulup ekibini kovduğu iddiası ortalığı birbirine katacak!
Caner Erkin'in dip boyasını dillerine dolayan Ezgi Mola ve Şükran Ovalı'nın yorumları görenleri kahkahaya boğdu!
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"Şş sessizlik, bugün en mutlu günüm" şarkısıyla 44. yaş gününü kutlayan Demet Evgar'ın bebeklik fotoğrafını mutlaka görmeniz gerek!
Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel'in "istenmeyen gelin" olduğu iddiası sosyal medyada epey büyümüştü. Cannes Film Festivali'inde boy gösteren ünlü oyuncunun kırmızlar içindeki kombinine Arzu Sabancı'dan beğeni gelmişti. Bu hamlenin ardından bir adım da Nazlı Sabancı'dan geldi!
Bu sene 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla takip edilen etkinliklerden biri. Kırmızı halısında birçok ünlüyü görmeye alışık olduğumuz Cannes'a kimler katılmış, kim ne giymiş, gelin birlikte bakalım 👇
Geçtiğimiz hafta Eurovision’a İsviçre’den katılıp kazanan sarkıcı Nemo’nun sahnede etek giymesine gösterilen tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. Gökhan Özoğuz’dan Eurovision birincisi Nemo'nun etek polemiğine yorum gecikmedi.
Türk televizyonlarında en uzun soluklu talk show programlarının sunuculuğunu yapan Okan Bayülgen, televizyonu bıraktığını açıkladı!
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