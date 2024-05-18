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Gökhan Özoğuz'dan Eurovision Birincisi Nemo'nun Etek Polemiğine Olay Yorum: "Türkiye Çok Farklı Bir Yerde”

Gökhan Özoğuz'dan Eurovision Birincisi Nemo'nun Etek Polemiğine Olay Yorum: "Türkiye Çok Farklı Bir Yerde”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 16:13

Geçtiğimiz hafta Eurovision’a İsviçre’den katılıp kazanan sarkıcı Nemo’nun sahnede etek giymesine gösterilen tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. Gökhan Özoğuz’dan Eurovision birincisi Nemo'nun etek polemiğine yorum gecikmedi.

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Eurovision şarkı yarışmasınında İsviçre'yi temsil eden Nemo geceyi birincilikle sonladırmış, ardından hem tarzı hem de şarkısıyla birçok insanın beğenisini kazanmış ve dikkatini çekmişti.

Eurovision şarkı yarışmasınında İsviçre'yi temsil eden Nemo geceyi birincilikle sonladırmış, ardından hem tarzı hem de şarkısıyla birçok insanın beğenisini kazanmış ve dikkatini çekmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "utanç verici yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değil...batsın böyle çağdaşlık" eleştirisi ise gündeme oturmuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "utanç verici yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değil...batsın böyle çağdaşlık" eleştirisi ise gündeme oturmuştu.

Dün Nemo'nun Türk hayranlarına seslenmesinin ardından, daha önce Eurovision'a katılmış ve Türkiye'yi temsil etmiş Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Aramızda Kalmasın kameralarına konuşarak konu hakkındaki düşüncelerini her zamanki gibi açık yüreklilikle belirtti.

Dün Nemo'nun Türk hayranlarına seslenmesinin ardından, daha önce Eurovision'a katılmış ve Türkiye'yi temsil etmiş Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Aramızda Kalmasın kameralarına konuşarak konu hakkındaki düşüncelerini her zamanki gibi açık yüreklilikle belirtti.

"Etek tepkisi anlamsız. Bazı erkekler var, kadın gibi hisseder. Bazı kadınlar var erkek gibi hisseder. Bu asırlardır var. Biz buralarda değiliz. Türkiye çok farklı bir yerde.” ifadelerini kullanan Gökhan Özoğuz sözleriyle güne damgasını vurdu.

"Etek tepkisi anlamsız. Bazı erkekler var, kadın gibi hisseder. Bazı kadınlar var erkek gibi hisseder. Bu asırlardır var. Biz buralarda değiliz. Türkiye çok farklı bir yerde.” ifadelerini kullanan Gökhan Özoğuz sözleriyle güne damgasını vurdu.

İşte o anlar 👇

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