18 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Estetik yaptırma kararı alan erkek ünlülerimizden biri olan Cenk Eren'in ameliyat sonrası fotoğrafı çok konuşulmuştu. Hürriyet'ten Mustafa Üstündağ'ın haberine göre, yüz gerdirme işlemi yaptıran Cenk Eren'in kendisini hangi dünyaca ünlü isme benzettiği de ortaya çıktı.
2. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son dönemde yeni ilişkisi ve gösterisi hakkında yapılan yorumlarla gündemden düşmüyor. Diğer bir yandan uzun bir süre kendisini eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka kriziyle anmıştık. Durumu mizaha çeviren Cem Yılmaz, Müge Dağıstanlı'nın haberine göre yeni gösterisinde oğlu Kemal'e mal varlığı annesinden nasıl gizlemesi gerektiğini anlattı...
3. Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin Banu Parlak’ın işyerine düzenlenen saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle düzenlenen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Tanıklardan Halil İbrahim Kalkan, Polat ailesinden kendisine Banu Parlak'ı vurması karşılığında maddi teklif yapıldığını öne sürdü. İddiaya göre bu teklif ise 2 milyon liralık güzellik merkezi bayiliğiydi.
4. Suların bir an olsun durulmadığı İngiliz Kraliyet Ailesi cephesinde hareketlilik devam ediyor. Haftalardır ortalarda olmayan hatta ölmüş olma ihtimali bile konuşulan Kate Middleton hakkında yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. Hakkında çeşitli teoriler üretilen Galler Prensesi Kate'in ortaya çıktığı öne sürüldü!
5. Dünyaca sevilen ünlü şarkıcı Bruno Mars'ın Las Vegas'ta sahne aldığı bir otelin kumarhanesine milyonlarca dolar borcu olduğu iddia edildi.
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6. Ömer dizisinin başrol oyuncusu, Gamze'si Gökçe Bahadır yeni eviyle gündem oldu. Boğaz manzaralı yeni evine taşınan ve manzarasıyla, doğayla iç içe olmasıyla göze çarpan Gökçe Bahadır, yüksek kirasıyla da hepimizin ağzını açık bıraktı. Boş duvarla bakıştıran kira bedeli goygoycuların diline düştü.
7. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in birkaç yıl boyunca yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen Murat Özdemir'le sessiz sedasız Dubai'de evlenmesi herkesi şaşırtmıştı! Alelacele evliliğin ardından bir de hamilelik haberi geldi! Onur Akay'ın özel haberine göre, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hamile...
9. Tüm dünyayı gezmek için yemin ettiklerini düşünmeye başladığımız Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti birbirinden keyifli tatil planlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Popüler çift bu sefer de "tezertozar" adlı sosyal medya kullanıcısının kamerasına yakalandı. Hande ve Hakan Buzkıran gemisinin VIP kısmında doyasıya eğlenmiş!
10. Şu an kadar Kate Middleton hakkında yapılan haberler ve açıklamlardan kraliyete en yakın isimlerden biri olan Lady Diana'nın kardeşi Charles Spencer olay yaratacak söylemlerde bulundu.
11. Kanye West ile çıkmaya başladığından beri tarzında görülmemiş bir değişim yaşayan Bianca'nın West tarafından zorla müstehcen giydirildiği daha önce yakın kaynaklar tarafından ileri sürülmüştü. Şimdi de PR uzmanlarının görüşüne göre, West'in Bianca'yı yarı çıplak giydirmesinin arkasında Kim Kardashian'a duyduğu bir kin yatıyor.
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12. Son dönemdeki eril halleriyle adından sıkça söz ettiren Kerimcan Durmaz bu sefer de soluğu spor salonunda aldı. "Basıyoruz" notunu düştüğü yeni karelerinde kas gösterisi yapan Kerimcan'a yorumlar yağmur gibi yağdı!...
13. Türkiye'nin en ünlü oyuncularından, yıllardır yaptığı işlerle herkesi kendine hayran bırakan isimlerinden biri tabii ki Güven Kıraç. Şimdilerde ekranların popüler işlerinden biri olan İnci Taneleri dizisiyle ekranlarımıza gelen Güven Kıraç, minik kızının hediyesi ile birlikte yeni yaşını karşıladı.
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