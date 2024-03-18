Gökçe Bahadır'ın Dillere Destan Kirasının Ücreti Goygoycuların Eline Düştü
Gökçe Bahadır'ın Dillere Destan Kirasının Ücreti Goygoycuların Eline Düştü
Ömer dizisinin başrol oyuncusu, Gamze'si Gökçe Bahadır yeni eviyle gündem oldu. Boğaz manzaralı yeni evine taşınan ve manzarasıyla, doğayla iç içe olmasıyla göze çarpan Gökçe Bahadır, yüksek kirasıyla da hepimizin ağzını açık bıraktı. Boş duvarla bakıştıran kira bedeli goygoycuların diline düştü.
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Yaprak Dökümü dizisinin Leyla'sı olarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve her rolü aklımıza kazınan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, magazinin skandallardan uzak isimlerinden.
Araya sinema filmleri ve başka yapımlar sığdırmış olsa da bir döneme damgasını vuran Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Oya Toksöz karakteri gerçek bir ikon olmuştu.
Kendisi şimdilerde Ömer dizisinin başrol isimlerinden bir tanesi. Selahattin Paşalı ile birlikte rol aldığı dizi sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.
Özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu 2022 yılında müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti.
Çiftin şimdilerde Etiler taraflarında boğaz manzaralı yeni bir eve taşındıkları söylendi.
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Hem Etiler, hem Boğaz manzarası insana pahalıya patlıyor tabii. Gökçe Bahadır'ın 270 bin TL ödediğini duyanlar küçük dillerini yutacak hale geldi.
Ardından hem Ömer dizisindeki rolüne, hem de Yaprak Dökümü'ndeki Leyla karakterine göndermede bulunan yorumlar beraberinde geldi. 😂
Ömer nasıl ödesin?
Maaşıyla ödesin.
Hayat bu ikiliye güzel diyebilir miyiz? 😂
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Tabii "bu kirayı ödüyorsun da neden satın almıyorsun?" diye çıldıranların sayısı oldukça fazla.
Bu sorulara da şöyle bir yorum gelmiş...
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