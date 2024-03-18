Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Gökçe Bahadır'ın Dillere Destan Kirasının Ücreti Goygoycuların Eline Düştü

Gökçe Bahadır'ın Dillere Destan Kirasının Ücreti Goygoycuların Eline Düştü

GNS
GNS - Onedio Editörü
18.03.2024 - 15:52

Ömer dizisinin başrol oyuncusu, Gamze'si Gökçe Bahadır yeni eviyle gündem oldu. Boğaz manzaralı yeni evine taşınan ve manzarasıyla, doğayla iç içe olmasıyla göze çarpan Gökçe Bahadır, yüksek kirasıyla da hepimizin ağzını açık bıraktı. Boş duvarla bakıştıran kira bedeli goygoycuların diline düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaprak Dökümü dizisinin Leyla'sı olarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve her rolü aklımıza kazınan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, magazinin skandallardan uzak isimlerinden.

Yaprak Dökümü dizisinin Leyla'sı olarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve her rolü aklımıza kazınan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, magazinin skandallardan uzak isimlerinden.

Evdeki Yabancı ile adım attığı oyunculuk kariyerinde pek çok dizide rol alan, Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'inin ardından Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu yıllardır ekranlarımızda yer almaya devam ediyor.

Araya sinema filmleri ve başka yapımlar sığdırmış olsa da bir döneme damgasını vuran Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Oya Toksöz karakteri gerçek bir ikon olmuştu.

Araya sinema filmleri ve başka yapımlar sığdırmış olsa da bir döneme damgasını vuran Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Oya Toksöz karakteri gerçek bir ikon olmuştu.

Hala izlenen ve sevilen yapımlar arasında yer alan dizinin ardından Evlilik Hakkında Her Şey ile yine güçlü bir kadın karakteri ekranlarımıza taşımıştı Gökçe Bahadır.

Kendisi şimdilerde Ömer dizisinin başrol isimlerinden bir tanesi. Selahattin Paşalı ile birlikte rol aldığı dizi sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.

Kendisi şimdilerde Ömer dizisinin başrol isimlerinden bir tanesi. Selahattin Paşalı ile birlikte rol aldığı dizi sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.

İkinci sezonuyla ekranlara gelen Ömer dizisinin Gamze'si olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor ünlü oyuncu. Yine başına gelmeyen kalmayan, güçlü bir kadın profili karşımızdaki.

Özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu 2022 yılında müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti.

Özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu 2022 yılında müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti.

İlişkilerini basından uzak yaşayan çift, birlikte vakit geçirmekten çok hoşlandıklarını dile getirmişlerdi. Hatta birlikte bir müzik çalışması dahi yapmışlardı.

Çiftin şimdilerde Etiler taraflarında boğaz manzaralı yeni bir eve taşındıkları söylendi.

Çiftin şimdilerde Etiler taraflarında boğaz manzaralı yeni bir eve taşındıkları söylendi.

Hatta evin bir önceki kiracısı Galatasaraylı futbolcuymuş.

Tüm detayları burada anlattık:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hem Etiler, hem Boğaz manzarası insana pahalıya patlıyor tabii. Gökçe Bahadır'ın 270 bin TL ödediğini duyanlar küçük dillerini yutacak hale geldi.

Hem Etiler, hem Boğaz manzarası insana pahalıya patlıyor tabii. Gökçe Bahadır'ın 270 bin TL ödediğini duyanlar küçük dillerini yutacak hale geldi.

Ardından hem Ömer dizisindeki rolüne, hem de Yaprak Dökümü'ndeki Leyla karakterine göndermede bulunan yorumlar beraberinde geldi. 😂

Ardından hem Ömer dizisindeki rolüne, hem de Yaprak Dökümü'ndeki Leyla karakterine göndermede bulunan yorumlar beraberinde geldi. 😂
twitter.com

Ömer nasıl ödesin?

Ömer nasıl ödesin?
twitter.com

Maaşıyla ödesin.

Maaşıyla ödesin.
twitter.com

Hayat bu ikiliye güzel diyebilir miyiz? 😂

Hayat bu ikiliye güzel diyebilir miyiz? 😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Tabii "bu kirayı ödüyorsun da neden satın almıyorsun?" diye çıldıranların sayısı oldukça fazla.

Tabii "bu kirayı ödüyorsun da neden satın almıyorsun?" diye çıldıranların sayısı oldukça fazla.
twitter.com

Bu sorulara da şöyle bir yorum gelmiş...

Bu sorulara da şöyle bir yorum gelmiş...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?