Gökçe Bahadır'ın Dillere Destan Kirasının Ücreti Goygoycuların Eline Düştü

Evdeki Yabancı ile adım attığı oyunculuk kariyerinde pek çok dizide rol alan, Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'inin ardından Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu yıllardır ekranlarımızda yer almaya devam ediyor.