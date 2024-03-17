Ömer Dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın Boğaz Manzaralı Ev Kirası Ağzınızı Açık Bırakacak Türden
Ömer Dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın Boğaz Manzaralı Ev Kirası Ağzınızı Açık Bırakacak Türden
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer'in yıldız ismi Gökçe Bahadır'ın yeni evi gündem oldu. Boğaz manzaralı yeni bir eve taşınan oyuncunun oldukça ciddi kira bedeli ödediği iddia edildi. Bahadır'ın tuttuğu evde daha önce ise Galatasaray’ın eski yıldızı Juan Mata'nın oturduğu söylendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yaz müzisyen eşi Emir Ersoy ile gözlerden uzak bir tatil yaparak gündeme gelmişti.
Çift, birçok ünlü ismin aksine lüks oteller veya teknelerde değil, kendi huzurlarını bulmak için Bodrum'da mütevazı bir evde konaklamıştı.
Star TV'nin sevilen dizisi Ömer ile ekranlara dönen Bahadır, şimdilerde ise yeni eviyle dikkat çekti.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, çiftin Etiler sırtlarındaki Boğaz manzaralı yeni evlerine 270 bin lira kira ödediği iddia edildi.
Bahadır’ın görür görmez hayran kaldığı evde daha önce Galatasaray’ın eski yıldızı ismi Juan Mata'nın da aylık 5 bin euroya oturduğu söylendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın