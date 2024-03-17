Ömer Dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın Boğaz Manzaralı Ev Kirası Ağzınızı Açık Bırakacak Türden

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer'in yıldız ismi Gökçe Bahadır'ın yeni evi gündem oldu. Boğaz manzaralı yeni bir eve taşınan oyuncunun oldukça ciddi kira bedeli ödediği iddia edildi. Bahadır'ın tuttuğu evde daha önce ise Galatasaray’ın eski yıldızı Juan Mata'nın oturduğu söylendi.