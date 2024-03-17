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Ömer Dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın Boğaz Manzaralı Ev Kirası Ağzınızı Açık Bırakacak Türden

Ömer Dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın Boğaz Manzaralı Ev Kirası Ağzınızı Açık Bırakacak Türden

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
17.03.2024 - 18:52

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer'in yıldız ismi Gökçe Bahadır'ın yeni evi gündem oldu. Boğaz manzaralı yeni bir eve taşınan oyuncunun oldukça ciddi kira bedeli ödediği iddia edildi. Bahadır'ın tuttuğu evde daha önce ise Galatasaray’ın eski yıldızı Juan Mata'nın oturduğu söylendi.

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Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yaz müzisyen eşi Emir Ersoy ile gözlerden uzak bir tatil yaparak gündeme gelmişti.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yaz müzisyen eşi Emir Ersoy ile gözlerden uzak bir tatil yaparak gündeme gelmişti.

Çift, birçok ünlü ismin aksine lüks oteller veya teknelerde değil, kendi huzurlarını bulmak için Bodrum'da mütevazı bir evde konaklamıştı.

Çift, birçok ünlü ismin aksine lüks oteller veya teknelerde değil, kendi huzurlarını bulmak için Bodrum'da mütevazı bir evde konaklamıştı.

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer ile ekranlara dönen Bahadır, şimdilerde ise yeni eviyle dikkat çekti.

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer ile ekranlara dönen Bahadır, şimdilerde ise yeni eviyle dikkat çekti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, çiftin Etiler sırtlarındaki Boğaz manzaralı yeni evlerine 270 bin lira kira ödediği iddia edildi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, çiftin Etiler sırtlarındaki Boğaz manzaralı yeni evlerine 270 bin lira kira ödediği iddia edildi.

Bahadır’ın görür görmez hayran kaldığı evde daha önce Galatasaray’ın eski yıldızı ismi Juan Mata'nın da aylık 5 bin euroya oturduğu söylendi.

Bahadır’ın görür görmez hayran kaldığı evde daha önce Galatasaray’ın eski yıldızı ismi Juan Mata'nın da aylık 5 bin euroya oturduğu söylendi.
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