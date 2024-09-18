18 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Sevgilisi Serenay Sarıkaya kendisini aşağıda beklerken poz kesme derdine düşen Mert Demir, bir güzel azar yedi!
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Eda Ece'nin biricik dostu Aslı Enver'in kızı Elay'la verdiği poz ve uyumlu kombinlerini görünce tüm ayarlarınız bozulacak!
İstanbul'da nişan yapmak için kolları sıvayan Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından nişan davetiyesini hazırladı.
eçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında kaza geçiren Ali Sabancı, bugün katıldığı Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısında kazanın detaylarını ilk kez anlattı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak önceki gün yaşanan kaosla gündeme damga vurdu. İniş haline geçen uçakta kedisini pusete koymadığı için uyarı aldığı THY kabin memuruna saldırdığı öne sürülen ünlü şarkının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Ekol Tv'nin özel görüntüsünde; Dilan Çıtak'ın polislere üslubu dikkat çekti!
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Aşklarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz gün İtalya'da evlendi. Sade törenle bir ömür mutluluğa "Evet!" diyen oyuncu ikilinin gelin ve damatlılığının fiyatları ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde İrem Sak'ın hastaneye kaldırılan babasından acı haber gelmiş, Şemsettin Sak hayatını kaybetmişti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Sak'ın cenazesinde Birce Akalay arkadaşı İrem Sak'ı yalnız bırakmadı.
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Gülben Ergen için tasarladığı 'hançer' detaylı elbise goygoycuların diline fena düştü!
Geçtiğimiz gün Roma'da dünyaevine giren ve sade ama zarif bir törenle evlenen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisi Türkiye'ye geri döndü. @muhabironline kameralarına yakalanan ikili bebek soruları ile karşılaştı! Yeni evli çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.
Balayına sıra gelmiyor! Yeni evli Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, bu sefer de Oğulcan Engin'in yeni mekan açılışında beraber boy gösterdi!
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