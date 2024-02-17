17 Şubat Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Şubat Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Şubat Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Rio Karnavalı ödülünü kazanan Survivor yarışmacılarından olan Hakan Hatipoğlu’nun, Brezilya’da bir telefon bularak ailesini aradığı ortaya çıktı. Hakan’ın yaptığı kural ihlalini Survivor konseyince açıklayan Acun Ilıcalı, Hakan’a verilen cezayı da açıkladı. Ayrıca yeni bölüm fragmanında Hakan Hatipoğlu’nun telefon olayı hakkındaki sözleri de sosyal medyada gündem oldu. İşte tüm detaylar…
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek kritik virajı atlatmayı başardı. Maç sonunda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.
Eser Yenenler'in programında eski haline döneceğini söyleyen Merve Boluğur'dan olay olacak pozlar geldi.
Hollanda’daki sığınmacılarla polis arasında tansiyon çok yükseldi. Lahey kentindeki sığınmacılar, opera binasını bastı, polisle çatıştı, arabaları ateşe verdiler.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş ile bir araya geldi. Zehra Güneş'e önündeki notları gösteren Özgür Demirtaş'ın Zehra Güneş ile olan paylaşımı sosyal medyanın da gündemindeydi. İkilinin bir araya gelme nedenine birlikte bakalım.
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Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar yönetmeliğini değiştirdi. Değişiklikle, 'milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinlikler' yasaklandı. Bakanlık, Aralık 2023'te Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya kutlamalarıyla ilgili okullara uyarı yazısı göndermişti.
Stranger Things dizisiyle tanıdığımız Millie Bobby Brown, gözlerimizin önünde büyüdü resmen! Hatta o kadar büyüdü ki, son olarak gelinlik alışverişinde görüntülendi...
Kendi Oluşturduğu 13 Aylık Takvimle Daha Uzun Yaşamanın Sırrını Bulan TikTok Kullanıcısı Kafaları Karıştırdı
İlişki ağının arapsaçına döndüğü Kızılcık Şerbeti'nde, partner seçiminde Alev ve Doğa'dan daha da beter tercihler yapan Çimen ile Metehan'ın dilf/milf diyaloğu izleyicinin diline fena halde düştü!
Yaptığı yazım yanlışlarıyla TDK'ye sözlük yırttıran Demet Akalın, Hürriyet'e verdiği röportajla sanat sepetçi tayfayı bir hayli kızdıracak!
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Biliyorsunuz ki Dünya Güzellerim Masada programı uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Bülent Ersoy'un olmaması ise dikkatleri üzerine çekti. Ersoy'un programdan ayrılması üzerine bazı söylentiler olsa da asıl neden belli oldu.
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