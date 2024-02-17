TDK'ye Kafa Tutan Demet Akalın'ın Sanat Sepet Tayfayı Bir Hayli Kızdıracak Açıklaması Ortalığı Ateşe Verdi!
TDK'ye Kafa Tutan Demet Akalın'ın Sanat Sepet Tayfayı Bir Hayli Kızdıracak Açıklaması Ortalığı Ateşe Verdi!
Yaptığı yazım yanlışlarıyla TDK'ye sözlük yırttıran Demet Akalın, Hürriyet'e verdiği röportajla sanat sepetçi tayfayı bir hayli kızdıracak!
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Gün geçmesin ki pop müziğin kraliçesi Demet Akalın yaptığı bir açıklamayla daha gündemi sarsmasın...
Sadece açıklamalarıyla değil kendi dünyasında tasarladığı alfabe ve imla kurallarıyla da başımızı bir hayli döndürüyor.
Kendi yarattığı dünyasında oldukça mutlu olan Demet Akalın, şimdi ise sanat sepet sektörü hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü!
Hürriyet'in haberine göre Demet Akalın “Nuri Bilge Ceylan ‘Kış Uykusu’ filmiyle Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülünü aldı, ne hissettiniz?” sorusuyla birlikte şoke eden açıklamalarda bulundu!
"Gurur duydum, çok sevindim. Ama ‘Filme hemen gider misin?’ diye sorarsanız, sanmam. 3 saat 16 dakikaymış..."
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"Açıkça söyleyeyim, sanat filminden ya da bir tablodan anlamam. Kitap okumam. Çok merak ettiğim bir şey olursa kitapçıya gidiyorum, son sayfalarını okuyup bırakıyorum."
"Kurt Seyit ve Şura’nın da son sayfasına bakıp, bıraktım. Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını okumak yerine ‘Muhteşem Yüzyıl’ı izledim."
"İyi bir şey mi yapıyorum, hayır. Örnek alınası bir durum değil.”
Demet Akalın'ın sanat sepet tayfayı kızdıracak yorumları olay oldu.
Valla ne diyelim bilemedik 😂
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