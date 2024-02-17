Bir Dur Artık! Danla Bilic'ten Ayrılıp Adı Başka Bir Güzelle Anılan Rapçi Çakal Bambaşka Bir Aşka Yelken Açtı
Bir Dur Artık! Danla Bilic'ten Ayrılıp Adı Başka Bir Güzelle Anılan Rapçi Çakal Bambaşka Bir Aşka Yelken Açtı
Bir süre önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Çakal ve Danla Bilic'in ayrıldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Çakal, yabancı bir mankene Instagram'dan yürümüştü. Şimdi ise Türk bir sosyal medya fenomeni olan Sinem Melek Coşkun'la adı anılan Çakal, aşk tatiline çıktı!
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Geride bıraktığımız yıl son günlerinde magazin dünyasını şoke eden bir çift ortaya çıkmıştı: Çakal mahlaslı rapçi Emirhan ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic!
İlk başta "Acaba mı?" dedirten çift sonralarda kendilerini bizlere öyle bir kabullendirtti ki onları görünce sevgi yumağına dönüyorduk!
Birbirinden tatlı anlarını sosyal medyada da paylaşmayı ihmal etmeyen çifte tam alışmıştık ki maalesef ayrılık iddialarıyla herkesi şaşırtmışlardı.
Danla ile ayrılıp ayrılmadıları muallakta kalan Çakal, ünlü manken Dorina Gegiçi'ye yarınlar yokmuşçasına yürümesiyle adeta "Yeni bir sayfa açıyorum" dedi.
Şimdi ise yine yorumlardan yürüdüğü Sinem Melek Coşkun isimli sosyal medya fenomeniyle aynı yerlerde tatil yaptıkları ortaya çıktı.
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Sadece bu da değil, ikili birbirlerini de paylaştı.
Valla ne diyelim, bi' yavaş be Çakal! 😂
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