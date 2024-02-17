Bir Dur Artık! Danla Bilic'ten Ayrılıp Adı Başka Bir Güzelle Anılan Rapçi Çakal Bambaşka Bir Aşka Yelken Açtı

Bir süre önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Çakal ve Danla Bilic'in ayrıldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Çakal, yabancı bir mankene Instagram'dan yürümüştü. Şimdi ise Türk bir sosyal medya fenomeni olan Sinem Melek Coşkun'la adı anılan Çakal, aşk tatiline çıktı!