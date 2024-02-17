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Sarp Apak'tan Güldüren Gülse Birsel Yorumu: "Abi Kalk İhanet"

Sarp Apak'tan Güldüren Gülse Birsel Yorumu: "Abi Kalk İhanet"

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 15:58

Eser Yenenler'in programına katılan Sarp Apak, hemen hemen her projede birlikte yer aldığı Gülse Birsel'le ilişkisiyle ilgili güldüren itiraflarda bulundu.

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Bir çok projede birlikte gördüğümüz Sarp Apak ve Gülse Birsel'in dostluğunu hepimiz biliyoruz.

Bir çok projede birlikte gördüğümüz Sarp Apak ve Gülse Birsel'in dostluğunu hepimiz biliyoruz.

Dostluklarından sık sık bahseden ünlü oyuncular birçok projede de birlikte yer aldı.

Dostluklarından sık sık bahseden ünlü oyuncular birçok projede de birlikte yer aldı.

Ünlü ikili; Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi ekranların sevilen dizilerinde birlikte yer aldı.

Ünlü ikili; Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi ekranların sevilen dizilerinde birlikte yer aldı.

Sarp Apak, geçtiğimiz günlerde katıldığı Eser Yenenler'in programında Gülse Birsel'le arasındaki ilişki hakkında güldüren itiraflarda bulundu.

Sarp Apak, geçtiğimiz günlerde katıldığı Eser Yenenler'in programında Gülse Birsel'le arasındaki ilişki hakkında güldüren itiraflarda bulundu.

Sosyal medya kullanıcılarının ihanet yorumlarından bahseden Sarp Apak, her projede de birlikte yer almamaları gerektiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının ihanet yorumlarından bahseden Sarp Apak, her projede de birlikte yer almamaları gerektiğini söyledi.
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Sarp Apak'ın programda söyledikleri;

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