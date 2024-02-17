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Özel Okullarda Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı Kutlamaları Yasaklandı

Özel Okullarda Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı Kutlamaları Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.02.2024 - 00:06

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar yönetmeliğini değiştirdi. Değişiklikle, 'milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinlikler' yasaklandı. Bakanlık, Aralık 2023'te Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya kutlamalarıyla ilgili okullara uyarı yazısı göndermişti.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik olarak yapılan değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı ve ayrıca kurumlarda ‘milli ve kültürel değerlere aykırı’, ‘öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin’ yapılamayacağı hüküm altına alındı.

Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik olarak yapılan değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı ve ayrıca kurumlarda ‘milli ve kültürel değerlere aykırı’, ‘öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin’ yapılamayacağı hüküm altına alındı.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Özel okullarda düzenlenen Noel, Cadılar Bayramı, Paskalya gibi etkinliklere ilişkin Aralık 2023'te bazı medya kuruluşlarında 'velilerin şikayetçi olduğu' olduğu yönünde çıkan haberler üzerine MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner tarafından tüm illere 'Eğitim Kurumlarında Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler' konulu yazı gönderilmişti. Söz konusu yazıda özel okullar etkinlikler için uyarılmıştı. Yazıda tüm etkinliklerin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenleneceği belirtilmişti.

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