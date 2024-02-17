Özel Okullarda Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı Kutlamaları Yasaklandı

Özel okullarda düzenlenen Noel, Cadılar Bayramı, Paskalya gibi etkinliklere ilişkin Aralık 2023'te bazı medya kuruluşlarında 'velilerin şikayetçi olduğu' olduğu yönünde çıkan haberler üzerine MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner tarafından tüm illere 'Eğitim Kurumlarında Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler' konulu yazı gönderilmişti. Söz konusu yazıda özel okullar etkinlikler için uyarılmıştı. Yazıda tüm etkinliklerin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenleneceği belirtilmişti.