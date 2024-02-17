Özel Okullarda Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı Kutlamaları Yasaklandı
Özel Okullarda Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı Kutlamaları Yasaklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar yönetmeliğini değiştirdi. Değişiklikle, 'milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinlikler' yasaklandı. Bakanlık, Aralık 2023'te Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya kutlamalarıyla ilgili okullara uyarı yazısı göndermişti.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik olarak yapılan değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı ve ayrıca kurumlarda ‘milli ve kültürel değerlere aykırı’, ‘öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin’ yapılamayacağı hüküm altına alındı.
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