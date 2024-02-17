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Hollanda’nın Lahey Kentindeki Sığınmacılar Ayaklandı, Opera Binasını Basıp Polisle Çatıştı, Sokaklar Alev Alev

Hollanda’nın Lahey Kentindeki Sığınmacılar Ayaklandı, Opera Binasını Basıp Polisle Çatıştı, Sokaklar Alev Alev

Hollanda
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.02.2024 - 22:32 Son Güncelleme: 17.02.2024 - 23:37

Hollanda’daki sığınmacılarla polis arasında tansiyon çok yükseldi. Lahey kentindeki sığınmacılar, opera binasını bastı, polisle çatıştı, arabaları ateşe verdiler. 

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Hollanda'nın Lahey kentinde büyük bir isyan çıktı.

Hollanda'nın Lahey kentinde büyük bir isyan çıktı.

Eritreli göçmenlerden oluşan büyük bir kalabalık Opera Binası binasına girdi. Polislere saldıran kalabalık, araçlarını da ateşe verdi.

Kalabalık tarafından polis memurlarına tuğla ve taş fırlatılırken, Eritreli göçmenlerden oluşan bir çetenin ise polis araçlarını ateşe verdiği öğrenildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde araçların ateşe verildiği ve polisle arbedelerin yaşandığı görülüyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde araçların ateşe verildiği ve polisle arbedelerin yaşandığı görülüyor.
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