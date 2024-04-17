17 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Şu sıralar bir an olsun gündemden düşmeyen oyuncu Melisa Döngel bir yandan aşk iddilarını yanıtlamış bir yandan da teknede verdiği pozlarla olay olmuştu. Bu sefer 'Yılın En İyi Kadın Oyunusu' seçilmesi ve dekolteli elbisesiyle konuşulan Döngel kıyafetine birçok yorum aldı.
2002 senesinde hem Dünya hem de Türkiye güzeli seçilen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumdan sonra açıklayacağını söyleyen ve bir kız çocuğu dünyaya getiren Akın kızının fotoğraflarını ve adını ilk kez sevenleriyle paylaştı. Detaylar 👇
Cem Yılmaz birkaç gündür eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddialarıyla konuşuluyor biliyorsunuz. Böyle bir durum olmadığını söylese de kullanıcıları pek inandırabilmiş sayılmaz. Gündemde ikilinin adını yan yana duymaya başlayan Necla Karahalil'in ise "nasılsın" sorularına modunun düşük olduğunu ima ettiği paylaşımı, "Tadını Serenay mı kaçırdı?" diye sorgulattı.
Şimdilerde Yalı Çapkını'nın Kaya'sı olarak karşımıza çıkmaya devam eden genç oyuncu Taro Emir Tekin, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım dolayısıyla hayranlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İran-İsrail arası yaşanan gerilim gündemdeki yerini korurken, Taro Emir "İsrail askerlerinin atışta tutuşu böyledir" paylaşımı silerek özür diledi.
YouTube'dan sonra müzik sektörüne de hızlı bir giriş yapan Berkcan Güven'in Alizade ile birlikte çıkardığı şarkıları hatırlarsınız. İkilinin şarkıları çok dinleniyordu biliyorsunuz ki. Sonra öğrendik ki Alizade, Berkcan Güven'i dolandırmış! Hatta dolandırmakla da kalmamış ve göndermeli paylaşımlar yapmış. Güven'den Alizade'ye cevap geldi.
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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin sergisi için verdiği pozlarla ortalığı ayağa kaldırdı. Oldukça absürt bulunan bu pozların ardından ikiliye tepki yağmaya başladı. Uraz Kaygılaroğlu ve sevgilisi Sayna Soleimanpour ardı ardına özür yazısı yayınladı. Tepkiler devam ederken, ünlü oyuncu sevgilisinin her zaman yanında olduğunu göstermek için birlikte pozlarını yayınladı...
Ramazan Bayramında Kıbrıs'ta konser veren Hadise'nin sahne kıyafeti sosyal medyanın trendleri arasına girmişti. Sahneye çıktığı andan inene kadar dans şovu yapan ünlü şarkıcı, kendisini alt açıdan çekerek frikik yakalamaya çalışan bir kameranana da fena çıkışmıştı. Hadise'nin bu çıkışıyla ilgili Muhabir Online kameralarına konuşan İrem Derici'nin açıklaması da taşı gediğine koydu.
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün oynadığı reklam filminden aldığı ücret dudak uçuklattı!
Yaprak Dökümü Dizisinin Oğuz'u olarak tanınan Tolga Karel şimdilerde Amerika'da giderek büyüttüğü ailesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde 5. kez baba olacağı öğrenilen Karel'in eşiyle yaptığı paylaşıma ve altına yazdığı dizelere ise bir türlü anlam verilemedi. Detaylar 👇
TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kaçak olduğunu açıklamasının ardından askere gideceğini duyurmuştu. "Mükremin askere gidecek mi?" tartışması sürerken bir anda bambaşka bir olay yaşandı. Evlilik teklifi alan Mükremin "kocam" dediği kişinin Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan daha zengin olduğunu açıkladı.
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Aşk haberleriyle gündeme bomba gibi düştükten sonra tüm gözleri üzerine toplayan Yılmaz Erdoğan'ın öpüştüğü videodaki Cansu Taşkın'a dava açacağı söylenmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan usta oyuncu "Kimseyi dava etmiyorum" demişti. Bu paylaşımın ardından konunun odağı Cansu Taşkın'dan imalı yeni bir gönderi geldi.
Uğur Dündar ve Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu ve Dilara G.'nin anneleri ortaya çıktı!
Uğur Dündar son zamanlarda babalık davasıyla ile gündemde. Başarılı gazetecinin bu zamana kadar çok merak edilen ailesine dair detayları sizler için derledik.
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