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Uraz Kaygılaroğlu'nun Eleştirilerin Hedefi Olan Sevgilisine "Ben Yanındayım" Paylaşımı Manidar Bulundu

Uraz Kaygılaroğlu'nun Eleştirilerin Hedefi Olan Sevgilisine "Ben Yanındayım" Paylaşımı Manidar Bulundu

GNS
GNS - Onedio Editörü
17.04.2024 - 22:22

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin sergisi için verdiği pozlarla ortalığı ayağa kaldırdı. Oldukça absürt bulunan bu pozların ardından ikiliye tepki yağmaya başladı. Uraz Kaygılaroğlu ve sevgilisi Sayna Soleimanpour ardı ardına özür yazısı yayınladı. Tepkiler devam ederken, ünlü oyuncu sevgilisinin her zaman yanında olduğunu göstermek için birlikte pozlarını yayınladı...

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Yıllardır ekran önündeki kariyeriyle tanınan, özel hayatıyla oldukça ilgi çeken ve yakışıklılığından babalığına pek çok konuda hakkında methiyeler dizilen Uraz Kaygılaroğlu, bu sefer yergilerle gündemde.

Yıllardır ekran önündeki kariyeriyle tanınan, özel hayatıyla oldukça ilgi çeken ve yakışıklılığından babalığına pek çok konuda hakkında methiyeler dizilen Uraz Kaygılaroğlu, bu sefer yergilerle gündemde.

Şimdilerde Sakla Beni dizisinin Mete'si olarak ekran karşısına geçen ünlü oyuncu, özel hayatıyla magazinde de sık sık karşımızda. 2014 yılında Melis İşiten'le dünyaevine giren ve 2019 yılında tek celsede boşanan ünlü oyuncu, tatlı kızı Ada ile olan iletişimiyle yıllardır övgülerle anılan isimlerden.

Magazini takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur Uraz Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Magazini takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur Uraz Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aşklarını dibine kadar yaşayan ve birbirlerinin işlerine de gördüğümüz kadarıyla destek veren çift, geçtiğimiz günlerde yeni bir şeyler geleceğinin sinyallerini vermişti. Sayna Soleimanpour, ilk sergisi için hazırlıklarını sürdürürken, sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun da çekimlerde yer aldığını belli etmişti.

Sergi yayına girdi, sosyal medyada Uraz Kaygılaroğlu sevgilisine tebrik mesajlarını paylaştı. Ancak gördüklerimiz bizi şoke etti...

Sergi yayına girdi, sosyal medyada Uraz Kaygılaroğlu sevgilisine tebrik mesajlarını paylaştı. Ancak gördüklerimiz bizi şoke etti...

Sergideki asıl eserler sosyal medyada paylaşılmaya başlanınca ortalık yangın yerine döndü. Uraz Kaygılaroğlu'nun kanlı ve bıçaklı pozları gören herkesi rahatsız etti.

Sergideki fotoğrafların ardından sinirlenen kullanıcılar her türlüsüne şahit olduğumuz ve buna bir dur denmesi için elimizden geleni yaptığımız kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin altını çizerek, bunlara bir "sanat" gözüyle yaklaşamayacaklarını duyurdu.

Sergideki fotoğrafların ardından sinirlenen kullanıcılar her türlüsüne şahit olduğumuz ve buna bir dur denmesi için elimizden geleni yaptığımız kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin altını çizerek, bunlara bir "sanat" gözüyle yaklaşamayacaklarını duyurdu.

Tepkiler bir çığ gibi büyümeye devam etti.

Bunun ardından Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden serginin anlatmak istediklerinin yer aldığı bilgi metnini paylaştı.

Bunun ardından Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden serginin anlatmak istediklerinin yer aldığı bilgi metnini paylaştı.

'Sakin olalım dostlar' diyerek paylaştığı sergi açıklaması ile tepki verenlere 'bu bir sanat' demeye çalıştığı düşünülünce, yine eleştirel yorumlar beraberinde geldi.

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Bu açıklamada görenleri tatmin etmeyince, Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Tabii bundan önce yaptığı paylaşımı sildi...

Bu açıklamada görenleri tatmin etmeyince, Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Tabii bundan önce yaptığı paylaşımı sildi...

'Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla.'

Sevgilisinin ardından Sayman Soleimanpour da bir açıklama geldi. Kendisi "Bu eserlerin kadına şiddet konusu ile kesinlikle ilgisi yoktur." diyerek eserlerini savundu.

Sevgilisinin ardından Sayman Soleimanpour da bir açıklama geldi. Kendisi "Bu eserlerin kadına şiddet konusu ile kesinlikle ilgisi yoktur." diyerek eserlerini savundu.

'Bu eserlerin aktivist veyahut eleştirel bir noktadan 'kadına şiddet' konusu ile ilgisi kesinlikle yoktur. 10 fotoğraflık bir seriden oluşan bu serginin 2 parçası olan fotoğraflar sergi ile bir bütün halinde okunması gereken parçalardır. Bu eserleri sergiden ve benim anlatımımdan bağımsız olarak bağlamından koparan insanların ne benim şahsımdan, ne de daha önceki üretimlerimden haberdar olmadıkları aşikar.'

Sosyal medya çalkalanmaya devam ederken, Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi ile fotoğraf serisi paylaşması da dikkatleri yeniden üstüne çekti.

Sosyal medya çalkalanmaya devam ederken, Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi ile fotoğraf serisi paylaşması da dikkatleri yeniden üstüne çekti.

Bu fotoğraflar gelen tepkilere bir cevap mı bilemiyoruz.

Bu fotoğraflar gelen tepkilere bir cevap mı bilemiyoruz.

Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisine "ben yanındayım" desteği de olması mümkün.

Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisine "ben yanındayım" desteği de olması mümkün.
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Kalp emojisiyle paylaştığı fotoğraflarını yorumlara da tamamen kapatmış kendisi...

Kalp emojisiyle paylaştığı fotoğraflarını yorumlara da tamamen kapatmış kendisi...

Ancak magazin sayfalarında paylaşılan pozlara da bir hayli eleştiri geldi.👇🏻

Ancak magazin sayfalarında paylaşılan pozlara da bir hayli eleştiri geldi.👇🏻

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