Uraz Kaygılaroğlu'nun Eleştirilerin Hedefi Olan Sevgilisine "Ben Yanındayım" Paylaşımı Manidar Bulundu

'Bu eserlerin aktivist veyahut eleştirel bir noktadan 'kadına şiddet' konusu ile ilgisi kesinlikle yoktur. 10 fotoğraflık bir seriden oluşan bu serginin 2 parçası olan fotoğraflar sergi ile bir bütün halinde okunması gereken parçalardır. Bu eserleri sergiden ve benim anlatımımdan bağımsız olarak bağlamından koparan insanların ne benim şahsımdan, ne de daha önceki üretimlerimden haberdar olmadıkları aşikar.'