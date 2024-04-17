Uraz Kaygılaroğlu'nun Eleştirilerin Hedefi Olan Sevgilisine "Ben Yanındayım" Paylaşımı Manidar Bulundu
Uraz Kaygılaroğlu'nun Eleştirilerin Hedefi Olan Sevgilisine "Ben Yanındayım" Paylaşımı Manidar Bulundu
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin sergisi için verdiği pozlarla ortalığı ayağa kaldırdı. Oldukça absürt bulunan bu pozların ardından ikiliye tepki yağmaya başladı. Uraz Kaygılaroğlu ve sevgilisi Sayna Soleimanpour ardı ardına özür yazısı yayınladı. Tepkiler devam ederken, ünlü oyuncu sevgilisinin her zaman yanında olduğunu göstermek için birlikte pozlarını yayınladı...
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Yıllardır ekran önündeki kariyeriyle tanınan, özel hayatıyla oldukça ilgi çeken ve yakışıklılığından babalığına pek çok konuda hakkında methiyeler dizilen Uraz Kaygılaroğlu, bu sefer yergilerle gündemde.
Magazini takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur Uraz Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Sergi yayına girdi, sosyal medyada Uraz Kaygılaroğlu sevgilisine tebrik mesajlarını paylaştı. Ancak gördüklerimiz bizi şoke etti...
Sergideki fotoğrafların ardından sinirlenen kullanıcılar her türlüsüne şahit olduğumuz ve buna bir dur denmesi için elimizden geleni yaptığımız kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin altını çizerek, bunlara bir "sanat" gözüyle yaklaşamayacaklarını duyurdu.
Bunun ardından Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden serginin anlatmak istediklerinin yer aldığı bilgi metnini paylaştı.
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Bu açıklamada görenleri tatmin etmeyince, Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Tabii bundan önce yaptığı paylaşımı sildi...
Sevgilisinin ardından Sayman Soleimanpour da bir açıklama geldi. Kendisi "Bu eserlerin kadına şiddet konusu ile kesinlikle ilgisi yoktur." diyerek eserlerini savundu.
Sosyal medya çalkalanmaya devam ederken, Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi ile fotoğraf serisi paylaşması da dikkatleri yeniden üstüne çekti.
Bu fotoğraflar gelen tepkilere bir cevap mı bilemiyoruz.
Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisine "ben yanındayım" desteği de olması mümkün.
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Kalp emojisiyle paylaştığı fotoğraflarını yorumlara da tamamen kapatmış kendisi...
Ancak magazin sayfalarında paylaşılan pozlara da bir hayli eleştiri geldi.👇🏻
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