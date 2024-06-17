17 Haziran Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Haziran Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Haziran Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Adıyaman’dan evin bahçesinde bulunan kıyma makinesiyle oynayan 12 yaşındaki bir çocuk korkunç bir kaza yaşadı. Elini makineye kaptıran Berat isimli çocuk, kıyma makinesiyle birlikte ambulansla hastaneye getirildi ve ameliyata alındı.
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Süper Lig’de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Önceliği orta sahaya veren Galatasaray’ın, Tottenham’da ve Danimarka Milli Takımı’nda forma giyen yıldız orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Kardeşi Bahar Candan ile birlikte suç örgütüne üye olma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı için tahliye edildiği basına yansımıştı. Cezaevinden çıktan sonraki hem açıklamaları hem de yaşantısıyla dikkat çeken Nihal Candan, son olarak verdiği parti ile tepki çekmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal Candan’ın cezaevinden tahliye edilmesinin sebebinin sağlık olmadığını açıkladı.
İzmir’de, kıskançlık yüzünden eski erkek arkadaşı tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen Hacer Çağla Çetinalp’in, eşiyle ayrı yaşayan babasının evinde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Hacer Çağla’nın, babasının evine babaannesinin bıraktığı bayram harçlığını almak için gittiği ve annesine attığı son mesajın “merak etme” olduğu ortaya çıktı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partililerle yaptığı bayramlaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Destici, ülkenin kurucu unsurunun Müslümanlar olduğunu söyledi ve “eğer Müslüman olmayan varsa söylesin ona göre muamele yapalım” ifadelerini kullandı.
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Robert Hip Hop isimli YouTube kanalına göre; birkaç gündür haber alınamadığı söylenen ünlü rapçi Sansar Salvo'nun hapse girdiği iddia edildi!
Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte dolandırcılar da hedeflerine ulaşabilmek için sahte videolar hazırlayarak özellikle Facebook, Instagram ve Youtube üzerinden reklamlar veriliyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Acun Ilıcalı, Murat Ülker, Haluk Levent, Hafize Gaye Erkan gibi isimlerin sahte konuşmalarının olduğu videolarda bu sefer Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın görüntüleri yer aldı. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıcıların yeni yönetimi hakkında uyarıda bulundu.
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti’nde, bir cruise gemisiyle gelen turistler için özel davet düzenlendi. Davet nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli turistler ve diğer yabancı turistler alana alınmayınca gerginlik çıktı. Protesto sonrasında davet kısa sürede iptal edilip masalar toplatıldı.
Türk futbolunun efsanelerinden Sergen Yalçın’ın, Euro 2024’te oynanacak maçlarla ilgili yaptığı tahminlerin ters tepmesi sosyal medyada gündem oldu. Sergen Yalçın’ın program partneri Candaş Tolga Işık da “muazzam” tahminlere tepkisiz kalmadı.
Diamond Tema, Asrın Tok ile ''Yer6'' isimli kanalda yayınlanan, ''şeriat'' konulu video ile son günlerde gündeme gelmeye başladı. Ardından bu program hakkında soruşturma başlatıldı. Diamond Tema, Arnavutluk’a gittiğini açıkladı.
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