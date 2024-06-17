Katledilen Hacer Çağla Bayram Harçlığını Almaya Gitmiş: Annesine Son Mesajı Ortaya Çıktı
Katledilen Hacer Çağla Bayram Harçlığını Almaya Gitmiş: Annesine Son Mesajı Ortaya Çıktı
İzmir’de, kıskançlık yüzünden eski erkek arkadaşı tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen Hacer Çağla Çetinalp’in, eşiyle ayrı yaşayan babasının evinde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Hacer Çağla’nın, babasının evine babaannesinin bıraktığı bayram harçlığını almak için gittiği ve annesine attığı son mesajın “merak etme” olduğu ortaya çıktı.
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde öldürülen Hacer Çağla Çetinalp’in katledilmesi tüm herkesi yasa boğmuştu.
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15 yaşındaki Hacer Çağla, annesiyle boşanan ve ayrı yaşayan polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde eski erkek arkadaşıyla buluşmuş ve U.E.Y. tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.
Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ifadesinde, U.E.Y.'nin kendisine kızını çok sevdiğini ve konuşup, barışmak istediğini söylemesi üzerine evde buluşmalarına izin verdiğini söyledi. Baba İ.U.Ç., U.E.Y. ile kızı Çetinalp'in konuşması için evden ayrıldığını geri döndüğünde ise kızının cesediyle karşılaştığını anlattı.
Anne Kadriye Kaya ise, kızının babasının evine giderken babaannesinin kendisi için bıraktığı bayram harçlığını alma bahanesiyle evden ayrıldığı belirtildi.
Hacer Çağla, annesine en son saat 15.45'te merak etmemesi için mesaj attığı daha sonra kızına ulaşamayan Kaya'nın eski eşi İ.U.Ç.'ye haber verdiği kaydedildi.
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