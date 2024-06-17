Katledilen Hacer Çağla Bayram Harçlığını Almaya Gitmiş: Annesine Son Mesajı Ortaya Çıktı

İzmir’de, kıskançlık yüzünden eski erkek arkadaşı tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen Hacer Çağla Çetinalp’in, eşiyle ayrı yaşayan babasının evinde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Hacer Çağla’nın, babasının evine babaannesinin bıraktığı bayram harçlığını almak için gittiği ve annesine attığı son mesajın “merak etme” olduğu ortaya çıktı.