İzmir’de 15 Yaşında 30 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Hacer Çağla: Şarkı Söylediği Görüntüler Herkesi Üzdü
İzmir’de 15 Yaşında 30 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Hacer Çağla: Şarkı Söylediği Görüntüler Herkesi Üzdü
İzmir’de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, 16 yaşındaki eski erkek arkadaşı U.E.Y tarafından 30 bıçak darbesiyle katledildi. Babasıyla birlikte gözaltına alınan U.E.Y, cinayeti kıskançlık için işlediği itiraf etti. Genç yaşında hayata gözlerini yuman Hacer Çağla Çetinalp’ın şarkı söylediği görüntüler ise herkesi kedere boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
U.E.Y. ile eski kız arkadaşı Hacer Çağla Çetinalp arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.E.Y., Çetinalp'i 30 yerinden bıçakladı.
Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetinalp, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili cinayet şüphelisi U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç., gözaltına alındı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini ve Çetinalp'i defalarca bıçakladığını itiraf eden U.E.Y.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Hacer Çağla Çetinalp’in şarkı söylediği görüntüler
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın