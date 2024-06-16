İzmir’de 15 Yaşında 30 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Hacer Çağla: Şarkı Söylediği Görüntüler Herkesi Üzdü

İzmir’de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, 16 yaşındaki eski erkek arkadaşı U.E.Y tarafından 30 bıçak darbesiyle katledildi. Babasıyla birlikte gözaltına alınan U.E.Y, cinayeti kıskançlık için işlediği itiraf etti. Genç yaşında hayata gözlerini yuman Hacer Çağla Çetinalp’ın şarkı söylediği görüntüler ise herkesi kedere boğdu.