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Halıya Sarıp Denize Atmışlardı: Sedef Güler’in Firari Katil Zanlısı Yakalandı

Halıya Sarıp Denize Atmışlardı: Sedef Güler’in Firari Katil Zanlısı Yakalandı

Kadın Cinayetleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.06.2024 - 15:10

İstanbul Büyükçekmece’de öldürüldükten sonra halıya sarılarak denize atılan Sedef Güler’in firari katil zanlısı Edirne’nin bir köyünde yakalandı. Genç kız, iş görüşmesine gittiği sırada öldürülmüştü.

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7 Haziran’da İstanbul Büyükçekmece’de denizde bulunan cansız bedenin kimliğinin Sedef Güler olduğu tespit edilmişti.

7 Haziran’da İstanbul Büyükçekmece’de denizde bulunan cansız bedenin kimliğinin Sedef Güler olduğu tespit edilmişti.

Üniversite öğrencisi Sedef Güler, iş görüşmesi için gittiği yerde öldürülmüş ve cesedi halıya sarılıp ağırlık bağlanarak denize atılmıştı.

Üniversite öğrencisi Sedef Güler, iş görüşmesi için gittiği yerde öldürülmüş ve cesedi halıya sarılıp ağırlık bağlanarak denize atılmıştı.

Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör, yurt dışına kaçmak için gittiği Edirne’de yakalandı.

Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör, yurt dışına kaçmak için gittiği Edirne’de yakalandı.

Güngör'ün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.

Güngör'ün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.

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