Halıya Sarıp Denize Atmışlardı: Sedef Güler’in Firari Katil Zanlısı Yakalandı
Halıya Sarıp Denize Atmışlardı: Sedef Güler’in Firari Katil Zanlısı Yakalandı
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7 Haziran’da İstanbul Büyükçekmece’de denizde bulunan cansız bedenin kimliğinin Sedef Güler olduğu tespit edilmişti.
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Üniversite öğrencisi Sedef Güler, iş görüşmesi için gittiği yerde öldürülmüş ve cesedi halıya sarılıp ağırlık bağlanarak denize atılmıştı.
Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör, yurt dışına kaçmak için gittiği Edirne’de yakalandı.
Güngör'ün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.
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