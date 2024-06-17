Kıyma Makinesiyle Oyun Kötü Bitti: Makine ile Birlikte Ameliyata Alındı
Kıyma Makinesiyle Oyun Kötü Bitti: Makine ile Birlikte Ameliyata Alındı
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Kurban Bayramı’ndaki etleri kıyma yapmak için evin bahçesine çıkartılan kıyma makinesiyle oynayan 12 yaşındaki Berat E. isimli çocuk, elini makineye kaptırdı.
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Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, küçük çocuğun elini makineden çıkartmayı başaramadı.
Talihsiz çocuk, elini kaptırdığı makineyle birlikte ambulansa alındı. Berat E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada ameliyata alındı.
Küçük çocuğun elinin feci şekilde zarar gördüğü belirtildi.
Olay yerinden görüntüler 👇
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Böylesi tehlikeli makineleri orta yerde bırakmamak lazım.. Umarım, minik yavru en az hasarla sağlığına kavuşur. 🙏🏻
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