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Kıyma Makinesiyle Oyun Kötü Bitti: Makine ile Birlikte Ameliyata Alındı

Kıyma Makinesiyle Oyun Kötü Bitti: Makine ile Birlikte Ameliyata Alındı

Adıyaman
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 17:20

Adıyaman’dan evin bahçesinde bulunan kıyma makinesiyle oynayan 12 yaşındaki bir çocuk korkunç bir kaza yaşadı. Elini makineye kaptıran Berat isimli çocuk, kıyma makinesiyle birlikte ambulansla hastaneye getirildi ve ameliyata alındı.

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Kurban Bayramı’ndaki etleri kıyma yapmak için evin bahçesine çıkartılan kıyma makinesiyle oynayan 12 yaşındaki Berat E. isimli çocuk, elini makineye kaptırdı.

Kurban Bayramı’ndaki etleri kıyma yapmak için evin bahçesine çıkartılan kıyma makinesiyle oynayan 12 yaşındaki Berat E. isimli çocuk, elini makineye kaptırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, küçük çocuğun elini makineden çıkartmayı başaramadı.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, küçük çocuğun elini makineden çıkartmayı başaramadı.

Talihsiz çocuk, elini kaptırdığı makineyle birlikte ambulansa alındı. Berat E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada ameliyata alındı.

Talihsiz çocuk, elini kaptırdığı makineyle birlikte ambulansa alındı. Berat E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada ameliyata alındı.

Küçük çocuğun elinin feci şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Küçük çocuğun elinin feci şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Olay yerinden görüntüler 👇

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Nuray

Böylesi tehlikeli makineleri orta yerde bırakmamak lazım.. Umarım, minik yavru en az hasarla sağlığına kavuşur. 🙏🏻

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