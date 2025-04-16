16 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından babası hakkında paylaşım yaptı.
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde baklava imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında, baklava yapımında kullanılacağı tespit edilen 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz el geçirdi.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. TikTok’ta bir paylaşımda Minguzzi’nin katillerine tepki gösteren lise öğrencisi U.A.Y., 18 yaşından küçük 7 kişi tarafından darbedildi. Olay sonrası yürütülen soruşturmada 7 suça süreklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'in son durumu açıklandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir dağın tepesinde tek başına duran ve "herkesten nefret ediyorum" adıyla ünlenen ev, satışa çıktı.
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Türkiye'nin en büyük ve en popüler dans eğitim okullarından biri hakkındaki mobbing, taciz, psikolojik şiddet ve cinsel istismar iddiaları önce X'in sonra Instagram'ın göbeğine oturdu.
11. kattan düşerek hayatını kaybetti, intihar iddiası gündemde
İşte Benim Stilim'den tanıdığımız Nazlı Hamarat 4 yıllık sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu zamana kadar sessiz kalan Hamarat, Bilic'in başına gelenlerden sonra sessizliğini bozup şiddet fotoğraflarını paylaştı.
Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta ikinci kez yangın çıktı. Daha önce bir kez daha yanan konakta çıkan bu yangın da kısa sürede büyüdü.
Türkiye'de artan hayat pahalılığı kafe ve restoranları da vurdu. Menülerin küçülmesiyle birlikte fiyatları da cep yakacak derecede arttı. Pahalılık, sağlıksız ürünler ve küçük porsiyonlar yetmezmiş gibi bazı kafelerde yarım saat boyunca yeni sipariş vermeyene 'masa işgal ücreti' kesilmeye başlandı.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane Mitingleri, bir dizi protestonun da gerçekleşmesine neden oldu. Eylemlerde öne çıkan kesim ise şüphesiz öğrencilerdi.
Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise Karatay yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Adadaki performansıyla gözleri üzerine çeken Nefise yarışmadan sonra da gündemden düşmemişti.
Esra Erol'da geçtiğimiz yıldan bu yana aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Magazin gündemine hiç bulaşmayan, kendi kabuğuna çekilerek hayatın tadını çıkaran Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Pembe karakterinin ölümü damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe, doğum gününde zehirlenerek ölmüş ve çocukları Fatih, Mustafa ve Nursema şokla üzüntüyü bir arada yaşamıştı.
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'Dehşet Bey' yerli John Wick tadında hikayesiyle merakla beklenen yapımlardan biri oldu. Başrolünde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı film, Murat Menteş'in aynı isimli çizgi romanından uyarlanıyor.
Seyircisi Zeytin Ağacı'nın 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ederken müjdeli haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, Zeytin Ağacı için hazırlıkların başladığını duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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