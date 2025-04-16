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16 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

16 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.04.2025 - 20:02

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından babası hakkında paylaşım yaptı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından babası hakkında paylaşım yaptı.

Önder paylaşımında, ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' dedi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde baklava imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında, baklava yapımında kullanılacağı tespit edilen 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz el geçirdi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde baklava imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında, baklava yapımında kullanılacağı tespit edilen 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz el geçirdi.

Küflenmiş cevizlere imha edilmek üzere el konuldu.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. TikTok’ta bir paylaşımda Minguzzi’nin katillerine tepki gösteren lise öğrencisi U.A.Y., 18 yaşından küçük 7 kişi tarafından darbedildi. Olay sonrası yürütülen soruşturmada 7 suça süreklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. TikTok’ta bir paylaşımda Minguzzi’nin katillerine tepki gösteren lise öğrencisi U.A.Y., 18 yaşından küçük 7 kişi tarafından darbedildi. Olay sonrası yürütülen soruşturmada 7 suça süreklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Minguzzi’nin cinayeti ile ilgili 18 yaşından küçük 2 zanlı geçtiğimiz günlerde hakim karşısında çıkmış ve dava ertelenmişti.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'in son durumu açıklandı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'in son durumu açıklandı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder'in son durumuna ilişkin, 'Durumunun ciddiyeti devam etmekle birlikte, olumlu sinyallerin varlığı hepimiz için bir umut kaynağı'' dedi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir dağın tepesinde tek başına duran ve "herkesten nefret ediyorum" adıyla ünlenen ev, satışa çıktı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir dağın tepesinde tek başına duran ve "herkesten nefret ediyorum" adıyla ünlenen ev, satışa çıktı.
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Türkiye'nin en büyük ve en popüler dans eğitim okullarından biri hakkındaki mobbing, taciz, psikolojik şiddet ve cinsel istismar iddiaları önce X'in sonra Instagram'ın göbeğine oturdu.

Türkiye'nin en büyük ve en popüler dans eğitim okullarından biri hakkındaki mobbing, taciz, psikolojik şiddet ve cinsel istismar iddiaları önce X'in sonra Instagram'ın göbeğine oturdu.

Kurumda halen öğrenci olan ve geçmişte öğrencilik yapmış onlarca kadın dansçı, yaşadıklarını tek tek ifşa etti.  #DansEğitimiDeğilİstismar etiketi iste trend oldu.

11. kattan düşerek hayatını kaybetti, intihar iddiası gündemde

11. kattan düşerek hayatını kaybetti, intihar iddiası gündemde

Teknik direktör Sumudica ve Galatasaray'ın orta sahası Lemina, acı bir şekilde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Aaron Boupendza'nın vefatı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Benim Stilim'den tanıdığımız Nazlı Hamarat 4 yıllık sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu zamana kadar sessiz kalan Hamarat, Bilic'in başına gelenlerden sonra sessizliğini bozup şiddet fotoğraflarını paylaştı.

İşte Benim Stilim'den tanıdığımız Nazlı Hamarat 4 yıllık sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu zamana kadar sessiz kalan Hamarat, Bilic'in başına gelenlerden sonra sessizliğini bozup şiddet fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Danla Bilic geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı tarafından darp edilmişti. Binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin'le ayrılığı sonrası taciz iddialarıyla gündeme gelen Bilic şiddet gördüğü anları ve yüzünün son halini de paylaşmıştı. 

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kadına şiddet konusu yine manşetlere taşındı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta ikinci kez yangın çıktı. Daha önce bir kez daha yanan konakta çıkan bu yangın da kısa sürede büyüdü.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta ikinci kez yangın çıktı. Daha önce bir kez daha yanan konakta çıkan bu yangın da kısa sürede büyüdü.

Yapım amirinin hayatını kaybettiği yangın sonrası gündem yeniden hareketlendi. Oda Tv'nin iddiasına göre, Şakir Paşa Ailesi dizisinin bitirilmesine karar verildi.

Türkiye'de artan hayat pahalılığı kafe ve restoranları da vurdu. Menülerin küçülmesiyle birlikte fiyatları da cep yakacak derecede arttı. Pahalılık, sağlıksız ürünler ve küçük porsiyonlar yetmezmiş gibi bazı kafelerde yarım saat boyunca yeni sipariş vermeyene 'masa işgal ücreti' kesilmeye başlandı.

Türkiye'de artan hayat pahalılığı kafe ve restoranları da vurdu. Menülerin küçülmesiyle birlikte fiyatları da cep yakacak derecede arttı. Pahalılık, sağlıksız ürünler ve küçük porsiyonlar yetmezmiş gibi bazı kafelerde yarım saat boyunca yeni sipariş vermeyene 'masa işgal ücreti' kesilmeye başlandı.

Sıradaki haberimiz Türkiye'den değil ama 'Aman Türkiye görmesin' dedirtecek cinsten. Reddit'te bir kullanıcı siparişinin yanlış geldiğini söylediği için 'Şikayet ücreti' kesildiğini yazdı.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane Mitingleri, bir dizi protestonun da gerçekleşmesine neden oldu. Eylemlerde öne çıkan kesim ise şüphesiz öğrencilerdi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane Mitingleri, bir dizi protestonun da gerçekleşmesine neden oldu. Eylemlerde öne çıkan kesim ise şüphesiz öğrencilerdi.

Gösterileri sonunda pek çok genç gözaltını alınmıştı. Bunların önemli bir kısmı halen tutuklu. Tabii eylemlerin büyümesiyle hükümete yakın isimler ve kurumlardan da öğrencileri uyaran açıklamalarda bulunuldu. Bir KYK yurdundan atılan fotoğraf ise tüm bu uyarıların önüne geçti.

Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise Karatay yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Adadaki performansıyla gözleri üzerine çeken Nefise yarışmadan sonra da gündemden düşmemişti.

Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise Karatay yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Adadaki performansıyla gözleri üzerine çeken Nefise yarışmadan sonra da gündemden düşmemişti.

Yarışmanın ardından Berna ile hakkında dedikodular çıkan Nefise iddialara sert çıkmış ve cinsel kimliğini açıklamıştı. Aşk hayatıyla manşetlere gelen Nefise Karatay yeni aşkını ilk kez paylaştı.

Esra Erol'da geçtiğimiz yıldan bu yana aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Esra Erol'da geçtiğimiz yıldan bu yana aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de bulunan erkek cesedinin Fatih Aydın olabileceğinden şüphelenilmişti. Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından cansız bedenin kimliği tespit edildi.

Magazin gündemine hiç bulaşmayan, kendi kabuğuna çekilerek hayatın tadını çıkaran Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Magazin gündemine hiç bulaşmayan, kendi kabuğuna çekilerek hayatın tadını çıkaran Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Günlerdir Matcha'sıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun TikTok'ta trend olan 'Matcha' serzenişi sesini kullanarak bir video çeken Çağla Altunkaya Ilıcalı, 'Biz çaydan devam' mesajı verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Pembe karakterinin ölümü damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe, doğum gününde zehirlenerek ölmüş ve çocukları Fatih, Mustafa ve Nursema şokla üzüntüyü bir arada yaşamıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Pembe karakterinin ölümü damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe, doğum gününde zehirlenerek ölmüş ve çocukları Fatih, Mustafa ve Nursema şokla üzüntüyü bir arada yaşamıştı.

Yeni bölümde Pembe'nin cenazesine dair sahnelerin yer alacağı fragmanda verilirken Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör, Pembe'nin mezarından kamera arkası fotoğrafı paylaştı.

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'Dehşet Bey' yerli John Wick tadında hikayesiyle merakla beklenen yapımlardan biri oldu. Başrolünde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı film, Murat Menteş'in aynı isimli çizgi romanından uyarlanıyor.

'Dehşet Bey' yerli John Wick tadında hikayesiyle merakla beklenen yapımlardan biri oldu. Başrolünde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı film, Murat Menteş'in aynı isimli çizgi romanından uyarlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosuna son olarak Kemal Toktaş'ın katıldığı Dehşet Bey filminden ilk kareler geldi. Sosyal medya kullanıcıları da Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün uyumlarına yönelik birçok yorum yaptı.

Seyircisi Zeytin Ağacı'nın 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ederken müjdeli haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, Zeytin Ağacı için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Seyircisi Zeytin Ağacı'nın 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ederken müjdeli haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, Zeytin Ağacı için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Netflix Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından Zeytin Ağacı, 2. sezonuyla yayınlanmasının ardından hemen 3. sezon onayı almıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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