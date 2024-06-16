16 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Onur Akay geçtiğimiz günlerde bir saldırıya uğramış ve saldırganın kendisine "Kadir Doğulu için" dediğini öne sürmüştü. Tolga Bozduman'ın haberine göre; o günden sonra ilk kez görüntülenen Kadir Doğulu'ya bu şiddet olayı sorulduğunda sadece gülümsemesi Onur Akay'ı epey kızdırdı.
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2. Ekol Magazin'in özel haberine göre; Cem Yılmaz son gösterisinde yine rahat duramadı. Nafaka ödediği eski eşi Ahu Yağtu'ya "bedavacı" diyen ünlü komedyen eski aşkları Serenay Sarıkaya ve Necla Karahalil'e de fena göndermelerde bulundu.
3. Rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin tepkilerini toplamıştı. Kendi şarkıları eşliğinde eğlenen öğrencilere verdiği sözü tutarak ODTÜ'de konser veren Hande Yener bir takipçisinin "parasız gelmemiştir" yorumuna sessiz kalamadı.
4. Haziran ayının ikinci pazarı demek Babalar Günü demek. Milyonlarca isim gibi ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Babalar Günü paylaşımlarıyla duygularını aktardı.
5. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Merve Dizdar geçtiğimiz günlerde 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda gelin Merve Dizdar nikah pozlarını ilk kez paylaştı.
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6. Oyunculuğu ve aşk hayatıyla gündemimizden düşmek bilmeyen Hande Erçel bu sefer de züğürdün çenesini yoran cinsten kazancıyla öne çıktı. 10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; yılın ilk 6 ayını rekor bir kazançla kapatan Erçel milyonların sahibi oldu!
7. Yıllar sonra bir araya gelip görüntü veren Teoman ve Şebnem Ferah'ın bayram mesajı gönülleri büyük fethetti! Efsane ikiliyi yan yana görenlerin eli ayağına dolandı, "noluyoruz allahım!" tepkileri de gecikmedi...🙈
8. Hakan Gence'ye röportaj veren Okan Bayülgen dizi oyuncuları hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. "En çok Can Yaman'ı beğeniyordum" diyen Bayülgen, "Diğerlerini kimse izlemiyor" dedi.
9. Tarkan'ın 12 şarkıdan oluşan yeni Kuantum 51 albümünü dinleyen Yalın, meslektaşına hem teşekkür etti hem de öve öve bitiremedi. Alçak gönüllülüğü de elden bırakmadı!
10. "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programında en son Kerimcan Durmaz'ı ağırlayan Hülya Avşar, bu sefer de Kerimcan Durmaz'ın eski haline yaptığı yorumla ağızları açık bıraktı!
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11. Selahattin Paşalı ve eşi Lara'nın dünyalar güzeli kızı Pera, magazincileri fark edince babasına haber verdi! Pera'nın minik parmağıyla kameraları gösterdiği anlar kalp eritti!
12. İmla hataları ve yazımlarıyla olduğu kadar rüküşlüğüyle de nam salmış Demet Akalın, güzel oyuncu Alina Boz'un Milano Moda Haftası kombinini beğenmedi! Alina Boz'a moda dersi veren Demo dillere fena düştü!
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