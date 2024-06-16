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Rüküşlükte Bir Numara Tarzıyla Dillerden Düşmeyen Demet Akalın, Alina Boz'a Moda Dersi Verdi!

Rüküşlükte Bir Numara Tarzıyla Dillerden Düşmeyen Demet Akalın, Alina Boz'a Moda Dersi Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 23:17

İmla hataları ve yazımlarıyla olduğu kadar rüküşlüğüyle de nam salmış Demet Akalın, güzel oyuncu Alina Boz'un Milano Moda Haftası kombinini beğenmedi! Alina Boz'a moda dersi veren Demo dillere fena düştü!

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En az herkesin diline pelesenk olan atarlı giderli şarkıları kadar sivri dilli ve dobra olan Demet Akalın, hem özel hayatı hem radikal açıklamaları hem de bitmek bilmeyen imla hatalarıyla sık sık gündem olan isimlerden!

En az herkesin diline pelesenk olan atarlı giderli şarkıları kadar sivri dilli ve dobra olan Demet Akalın, hem özel hayatı hem radikal açıklamaları hem de bitmek bilmeyen imla hatalarıyla sık sık gündem olan isimlerden!

Tüm bunların yanında, bir de dillere büyük düşmüş bir rüküşlüğü var kendisinin biliyorsunuz! Akalın, her ne kadar son zamanlarda bir imaj değişikliğine gidiyor olsa da göz kanatan kombinlerini unutmak mümkün değil!

Tüm bunların yanında, bir de dillere büyük düşmüş bir rüküşlüğü var kendisinin biliyorsunuz! Akalın, her ne kadar son zamanlarda bir imaj değişikliğine gidiyor olsa da göz kanatan kombinlerini unutmak mümkün değil!

Üstelik yeni bir şey de değil Demo'nun rüküşlüğü, yıllardır süregelen bir tarz onunki! Zamanında bu içeriğimizde hafızalara kazınan kombinlerinden bahsetmiştik:

Markayı göstermeye bayılan, birbirinden uyumsuz parçaları kombinlemesiyle meşhur Demet Akalın cepteyse, hazırsa şimdi asıl konuya geçiyoruz! "Bu ikili ne alaka?" diyeceksiniz ama Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde Alina Boz'un tarzına alaycı bir yorumda bulundu...

Markayı göstermeye bayılan, birbirinden uyumsuz parçaları kombinlemesiyle meşhur Demet Akalın cepteyse, hazırsa şimdi asıl konuya geçiyoruz! "Bu ikili ne alaka?" diyeceksiniz ama Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde Alina Boz'un tarzına alaycı bir yorumda bulundu...

@timelessmag hesabının Alina Boz'un Milano Moda Haftası'ndan paylaştığı poza koşarak gelen Akalın, Alina'ya moda dersi verdi 🙈

@timelessmag hesabının Alina Boz'un Milano Moda Haftası'ndan paylaştığı poza koşarak gelen Akalın, Alina'ya moda dersi verdi 🙈

Kafayı Alina Boz'un beresine takan Akalın, "o bere öyle takılmaz" dedi ve inanır mısınız yazım hatası bile yapmadı!😂

Kafayı Alina Boz'un beresine takan Akalın, "o bere öyle takılmaz" dedi ve inanır mısınız yazım hatası bile yapmadı!😂
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Demet Akalın'ın yorumunu görme şansına erişenler ise lafını hiç sakınmadı! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Demet Akalın'ın yorumunu görme şansına erişenler ise lafını hiç sakınmadı! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

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